Sid Lowe, periodista de The Guardian: “Unionistas demuestra que existen valores sagrados por encima del dinero”

Cubrirá el partido ante el Real Madrid como corresponsal de ESPN y The Guardian.

SALAMANCA24HORAS contaba este lunes que casi cien comunicadores están acreditados para cubrir el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que este miércoles a las 21 horas disputarán Unionistas de Salamanca Club de Fútbol y el Real Madrid Club de Fútbol.

Entre ellos se encuentra Sid Lowe, periodista inglés de 43 años que acudirá a Las Pistas como corresponsal de los medios de comunicación extranjeros ESPN y The Guardian.

“Salamanca me pilla al lado de Madrid, donde resido, así que mi idea es viajar en el día. Sin embargo, tal y como está el tiempo esta semana, quizás tenga que hacer noche en la ciudad el miércoles”, revela a SALAMANCA24HORAS antes de contar que presenciaba un Unión Deportiva Salamanca 3 – Real Oviedo 0 de la Liga 2002-2003 de Segunda División. “Hacía un día de perros y el Oviedo, con el que simpatizo, jugaba muy mal, por lo que me marchaba del estadio antes del final”, explica.

Aunque fuera con las puertas cerradas, esa vivencia le permitía conocer Las Pistas, recinto en el que trabajará este miércoles: “Recuerdo levemente cómo eran. Me gustará estar en ellas porque me encanta ir a partidos de Segunda y Segunda B. Esta vez, uniré mi pasión con mi profesión”.

La de periodista hace que trabaje en The Guardian desde el año 2000 y que resida en España desde 2001. También ejerce como corresponsal de ESPN y estos días trata de informar sobre cómo funciona Unionistas: “Soy de los que se agarran a los clubes pequeños para relatar historias que no ofrecen los grandes. De Unionistas conocía sus raíces y su singularidad. Tras el sorteo de Copa me estoy empapando más. La diferencia con el Real Madrid es abismal. Este partido va a enfrentar al fútbol popular, en el que los jugadores cobran unos 1.500 euros mensuales, con su polo opuesto, en el que un futbolista puede ganar 38 millones de euros anuales”.

“El hecho de que Unionistas prefiera jugar en casa y renuncie a afrontar esta eliminatoria en el Helmántico o en el Santiago Bernabéu, donde podría haber ganado mucho dinero, refleja que tiene un compromiso social con su gente”, detalla Lowe, quien desea transmitir a su audiencia la dificultad de encontrar un caso como el de la entidad charra, que “demuestra que existen valores sagrados por encima del dinero”.