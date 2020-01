VIDEO | Pilar Rubio anuncia de una forma muy especial su cuarto embarazo

"Todavía no sabemos si es niño o niña, no estoy ni de tres meses", comentó la colaboradora

Pilar Rubio aprovechó su intervención en El hormiguero para anunciar que está de nuevo embarazada con un espectacular mapping corporal y acompañada por la invitada de este lunes, Bonnie Tyler, mítica cantante de los 80, según informa el diario digital 20minutos.

La colaboradora llegó al plató totalmente pintada de blanco y con un mono del mismo color: "Perdonad que no os bese, normalmente no voy así", le comentó a Tyler. "Sí que es verdad que parezco un mimo de El Retiro", añadió mientras Pablo Motos le decía que "yo te daría un euro ahora mismo".

Rubio les explicó que "vamos a montar el set porque soy como un lienzo en blanco y proyectaremos imágenes sobre mí, y a eso se le llama mapping. Vamos a hablar sobre la evolución, el futuro y la vida en general".

"Quiero que estéis aquí atentos y veáis lo que va a pasar porque es algo muy especial", añadió la colaboradora mientras se dirigía a la lona donde iban a proyectar las imágenes.

.@PilarRubio_ anuncia que está embarazada con un homenaje visual a la vida #BonnieTylerEH pic.twitter.com/gzfe9lqGoh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2020

Al final del vídeo apareció un bebé en la tripa de Rubio mientras Motos exclamaba: "¡Esa es la noticia! ¿Estás embarazada?". La madrileña afirmó mientras Tyler aplaudía.

Con las emociones a flor de piel, Rubio comentó que "todavía no es tan grande, pero lo será. No llego ni a tres meses todavía, es muy poquito tiempo". Y añadió que "no sé lo que es, si es niño, si es niña...".

"A ver Pablo, aunque esté embarazada voy a seguir viniendo y haciendo retos, ya lo sabes. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente", le dijo la colaboradora a Motos mientras éste le contestaba que "no me pienso librar de ti nunca".

El presentador afirmó que "te agradezco muchísimo que esta noticia, que todo el mundo quería saber, nos la des en el programa y la pregunta que nos hacemos es: ¿Vais a parar Sergio [Ramos] y tú?". Y es que el futbolista del Real Madrid y la colaboradora de El hormiguero ya tienen tres hijos en común (Alejandro, Marco y Sergio).

A lo que Rubio contestó entre risas que "no lo sé, tendremos que estar más entretenidos. Ponme más retos o algo así". Y añadió que, al no saber el sexo del bebé, "aprovecho para que me deis ideas [en redes sociales], nombres de chicos y de chicas porque no lo tengo muy claro. Tengo algunos en la cabeza, pero no lo sé. Acepto cualquier tipo de sugerencia".

Para concluir, no quiso olvidarse de la invitada: "Sabes el honor que es poder decirlo en el programa y con Bonnie Tyler, a la que adoro y admiro", señaló la madrileña mientras se ponía de rodillas ante la cantante. "Es todo un regalo".