Toñi Moreno ingresa en un hospital sevillano

Toñi Moreno ha ingresado este martes en el Hospital Vithas Sevilla, situado en Castilleja de la Cuesta, para dar a luz a su primera hija, Lola, según informa el diario El Español. La presentadora ha accedido al recinto visiblemente emocionada y nerviosa: "Estoy un pelín nerviosa, estoy ilusionadísima, pero muy nerviosa porque yo no he parido nunca y lo desconocido, pero bueno... Vamos allá", ha asegurado.

La andaluza se ha mostrado sorprendida por la presencia de los medios en las puertas del centro médico: "¿Pero cómo os habéis enterado, por Dios?", ha comentado en tono de broma.

Acompañada de su hermana, Montero ha llegado al centro en su propio coche y ha accedido al hospital por la puerta principal con una gran sonrisa y una canastilla en color rosa clara, donde las madres suelen guardar la ropa y los utensilios que necesitará el recién nacido.

El nacimiento de la pequeña Lola, la primera hija de la presentadora, estaba previsto para principios de febrero. Pero su presencia en el hospital hace prever que el bebé se ha adelantado.

El pasado junio se hizo público que Toñi Moreno estaba embarazada de ocho semanas. Era un bebé muy buscado del que la presentadora se encontraba muy orgullosa. "Yo me encuentro estupendamente, con mucha fuerza, muy ilusionada con el proyecto de Telemadrid y bueno, bien, ilusionada porque una vida es una vida, es lo mejor que te puede pasar y todo lo demás es relativo. Feliz".

Durante el tiempo que ha durado el embarazo, la futura mamá ha estado compaginado sus tres proyectos profesionales: Mujeres y Hombres y Viceversa, su programa en Telemadrid y su espacio en Canal Sur. Un pluriempleo por el que a veces se sentía extenuada: "Cuando a lo mejor me quejo un poco al llegar a mi casa, llamo a mi madre y le digo: 'No puedo hablar, estoy muerta'. Entonces, ella me dice: 'Yo estuve limpiando escaleras hasta que parí con nueve meses', y me deja callada", comentó en una entrevista.

Hace poco más de un mes, Toñi Moreno comenzó a comprar todos los productos que le harían falta a Lola, y de entre todos los objetos destacó el carrito de bebé, de la marca Shom diseñada por Roberto Verino.

La futura mamá ha sido muy abierta sobre cómo ha estado viviendo el embarazo, pero lo que tiene claro es que va a tratar de mantener apartada a la pequeña de la prensa: "No voy a presentar al bebé ni nada, mi vida privada es mía y de los míos", aseguró.

Toñi Moreno tomó la baja por maternidad hace varios día, y ha estado todo este tiempo descansando en Sanlúcar de Barrameda arropada por los suyos.