Delonte West: la caída a los infiernos del jugador de la NBA que ganó 16 millones de dólares

Delonte West ganó 16 millones de dólares en contratos como jugador de la NBA. Elegido en el número 24 del draft de 2004 por los Boston Celtics, jugó diez temporadas en la mejor liga del mundo. Pasó también por los Dallas Mavericks, los Seattle Supersonics y los Cleveland Cavaliers, donde coincidió con LeBron James.

No era la estrella del equipo, pero sí un buen jugador de refresco, bastante cotizado que acabó su carrera con unos promedios decentes: 9,7 puntos por partido y 3,6 asistencias durante la temporada regular.

West tiene ahora 36 años y malvive en la calle. Según publica ABC, sufre graves problemas mentales y las adicciones le han llevado a una situación extrema. Este martes se ha desvelado un vídeo en el que Delonte aparece siendo pateado en el suelo, y otro posterior en el que el exjugador, esposado, intenta explicar el incidente.

Numerosas voces, sobre todo de excompañeros, se han alzado solicitando que la liga actúe para ayudar a West, quien durante su carrera ya protagonizó diversos y sonados incidentes.

Delonte West needs all our prayers. He’s really going through it rn🙏🏻 pic.twitter.com/kNlvjAC3tS