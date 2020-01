Luaces apela a "disfrutar y competir" ante el Real Madrid

El entrenador de Unionistas, Jabi Luaces, mostró su energía de cara al duelo ante el Real Madrid de Copa y dejó claro que confiará en los jugadores que le han traído hasta aquí en la competición. Y reiteró que quería jugar y jugará en Las Pistas.

Semana de ilusión. “Al final, está siendo desde que salió la bolita del Real Madrid todo diferente. Es un partido de Copa histórico, ante un rival histórico con una repercusión a nivel mundial fuera de toda medida. La semana está siendo bonita y espesa. Con absoluta normalidad. Sabemos lo que significa jugar al Real Madrid, para la ciudad y para nosotros. Lo tomamos como una oportunidad para nosotros y también para dar a conocer el club”.

Plan de partido. “Hacer lo que venimos haciendo hasta ahora tanto defensiva como defensivamente. Pero su nivel de jugador nos va a ganar, de forma habitual, los duelos. Tiene que haber muchas ayudas, cercanía, línea juntas, tenemos que jugar corto y estrecho… Los duelos individuales van a ser mucho más difícil de ganarlo. Tenemos que jugar más correctos tácticamente que nunca. Pero tenemos que salir a disfrutar y sueltos. Si salimos agarrotados y superados por la situación, va a ser complicado”.

Real Madrid. “Le estoy dando un montón de tiempo. Tanto a los jugadores, como a mí, como al club nos está dando un desgaste grande de tiempo. Solo hay que ver cómo está la sala. Le he dedicado el mismo tiempo que le voy a dedicar a otro equipo cuando hay un partido. Nos da igual que sea el Real Madrid, la Real B o el Barakaldo. Nos vamos a enfrentar a un equipo de los mejores del mundo. No cambia nada en la preparación”.

Tranquilidad. “El jugador cuando sale al campo se olvida de todas las cosas. Hemos tenido dos partidos muy importantes ante Barakaldo y Real B y todos han metido la pierna, compiten y van a muerte. El vestuario ha mostrado madurez porque el partido ante el Real Madrid es muy bonito pero la liga es lo más importante”.

Gestión del vestuario. “Mañana entrenamos y vemos cómo están todos. Hasta aquí hemos llegado con una serie de jugadores y van a entrar casi seguro los que ya estaban. Hay cuatro jugadores que han llegado hace un telediario y vamos a ser justos con los que ya estábamos. La gestión… vamos a ver todos los parámetros.”.

Estado del terreno de juego. “Cuando un campo no está en condiciones afecta al que más calidad tiene y quiere proponer. Que el campo no esté en las mejores condiciones nos puede beneficiar. Ellos también son conscientes que sus piernas son importantes y se están jugando Liga y Champions. Todo suma o todo resta para ellos. Los once jabatos que ponga en el campo van a ir a muerte a por el partido. A mí me contratan para que el equipo compite en Segunda B y mañana voy a salir a bloque con mi equipo. Sabéis que compito hasta la saciedad. ¿Quién no conoce a Benzema o a Modric? No hay que darle tantas órdenes. Mañana depende de ellos. Son los protagonistas”.

Afición de Unionistas. “Yo nunca he pedido nada a la afición. Siempre jugamos contra un Primera cuando jugamos en Las Pistas. La afición es una de las cosas que ha hecho que estemos aquí, tienen muy clara la filosofía y van a disfrutar como han disfrutado todos los partidos. Mañana nos van a animar, aupar y llevar en volandas. Solo les podemos decir que a gracias a ellos estamos aquí. Ellos van a San Sebastián, Amorebieta o donde sea llueva, nieve o hace frío. Cuando nos ganó el Logroñés 1-4, ellos no pararon de animarnos. Siempre dejé claro que quería jugar en Las Pistas. Podíamos haber sido una gran fiesta y va a ser una fiesta con menos gente”.

Posibles penaltis. “Firmo llegar a penaltis”.

Segundo duelo con Zidane. “El día que empatamos, empataron los jugadores del Gernika. Mordíamos mucho. Los chicos hicieron un partidazo y nos consiguieron empatar porque el desgaste era grande y Zidane metió a Mayoral y Mariano. La evolución de Zidane como entrenador es brutal. Ahora ha preparado partidos para ganar la Champions, al Barça o al Atlético de Madrid. Le diré que como entrenador y futbolista es un referente. Hablaremos de fútbol y de la familia. Hace lo mismo que yo... por la mañana me levanto, me desayuno, me peino... ah no, que no nos peinamos (bromea)".