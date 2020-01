David Castaño defiende el modelo para la sanidad rural de la Junta: “Es cuestión de organizar bien los médicos”

El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en Castilla y León y procurador en las Cortes, David Castaño, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para hablar de los acuerdos de gobernabilidad. Entre los temas tratados se incluía el polémico proyecto piloto para la reordenación de la Atención Primaria en la comunidad.

El procurador indicaba que este proyecto se testeará en la comarca zamorana de Aliste, de manera que habrá “consultorios de aproximación para agrupar servicios”. “Una vez sepamos cómo funciona, veremos si se va a extrapolar al resto de comarcas”, decía. Según David Castaño, el objetivo de este modelo es organizar los médicos con una mayor planificación.

En este sentido, reprobaba al Partido Socialista, que se ha mostrado especialmente crítico a este modelo: “¿Qué van a hacer cuando el médico siga en el pueblo y cuando los consultorios sigan abiertos? No se puede angustiar a las personas así”. Añadía que esa crítica feroz se debe al “despecho porque no hemos gobernado con ellos”.

Continuando con el tema sanitario, David Castaño valoraba las listas de espera y le echaba parte de culpa al gobierno anterior en la Junta de Castilla y León: “Intuíamos que lo que se decía no era real. Ahora tenemos una foto más fija de las listas de espera. No es real del todo, pero sí al 90%”. Por eso, el objetivo ahora será trabajar con los datos disponibles para entender por qué unos hospitales tienen más lista de espera que otros: “No se trata de perseguir a nadie, sino saber los casos de éxito y los que no para poner soluciones”.

Estado actual en Ciudadanos

Preguntado por la acción de la gestora en Ciudadanos, Castaño restaba importancia argumentando que, dado que todos los cargos orgánicos están de forma interina hasta el congreso que tendrá lugar en marzo para elegir a su nuevo líder, la gestora se encarga de organizar los procesos internos del partido.

Sobre su posición, el procurador, que siempre se ha mostrado partidario de la línea de Luis Fuentes –la posición oficialista del partido-, no veía con muy buenos ojos las declaraciones en las que Francisco Igea calificaba los nuevos estatutos de Ciudadanos de ‘leninistas’: “Me hubiera gustado que nos hubiera comparado con el Partido Liberal Canadiense”. “A ver si de tanto llamarnos liberales nos vamos a acabar transformando en unos auténticos libertinos”, zanjaba.