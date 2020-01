"Salimos juntos durante unos meses": La amiga de Cayetano Rivera, Karelys Rodríguez, rompe su silencio

Quizá sea, en la actualidad, una de las mujeres más buscadas del momento. Karelys Rodríguez, la amiga de Cayetano Rivera que está en boca de todos tras haberse relacionado al diestro con ella, ha roto su silencio, según informa el diario digital 20minutos.

Lo ha hecho para una exclusiva en ¡Hola!, donde dice que "tenía la necesidad de aclarar todo esto".

La abogada canaria explica su relación con Cayetano Rivera, de la que dice que son "amigos".

Eso sí, también confiesa que mantuvieron una relación en el pasado: "En 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva", asegura. "Desde que rompimos hasta ahora, hemos mantenido una amistad en la que nos hemos tenido mucho cariño. Ahora se ha visto lamentablemente perjudicada por todo esto".

"Cayetano y yo nos conocimos en diciembre de 2012, cuando nos presentó un amigo en común. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión y no paramos de bromear, y es así como nos hicimos amigos", recuerda.

Sin embargo, ahora su amistad se tambalea por las imágenes de ambos en Londres que han puesto en el disparadero al diestro. "Me enteré de que existían las fotografías cuando Cayetano me llamó para contármelo. Solo podía pensar: '¿Y qué hago ahora?'. Me dio mucho miedo y angustia enfrentarme a esto", relata.

Sobre ese día, dice la abogada, que sostiene que lo ha pasado "muy mal" y que tuvo incluso "ansiedad", relata: Aquel día en Londres (el de las fotografías) habíamos quedado para comer, pero al final no pudimos. Quedamos en una cafetería para vernos y tomar algo".

Mientras, la relación de Cayetano y Eva González parece estar, de nuevo, en sus horas altas –si es que alguna vez ha dejado de estarlo–. El matrimonio ha tenido que hacer frente en el último mes a unas duras acusaciones de infidelidad que los ha obligado a desaparecer de la vida pública y que ha obligado al diestro a poner el asunto en manos de la justicia.

El pasado 13 de enero se pudo ver por las calles de Sevilla a Cayetano Rivera, en compañía de su esposa y de su bebé, celebrando el 43 cumpleaños del diestro. Eso sí, la presencia de los paparazzi –con quienes el torero no tiene buena relación– ensombreció levemente la reunión, por lo que se pudo ver a Cayetano con el semblante serio y ademanes rápidos al bajar del coche en el que llegaron a la reunión.