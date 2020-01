Diego Matamoros y Estela Grande rompieron su relación antes del estreno de 'El tiempo del descuento'

Diego Matamoros y Estela Grande pusieron fin a su relación antes del estreno de El tiempo del descuento, según ha anunciando Kiko Matamoros este martes en Sálvame, donde ha asegurado que la pareja estaba pasando por un bache, según informa el diario digital 20minutos.

El colaborador se ha sincerado en el plató sobre la relación entre su hijo y la modelo, que volvió hace unas semanas a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en el nuevo reality de Telecinco junto a Kiko Jiménez, con quien entabló una polémica amistad en Gran Hermano VIP que no gustó a su pareja.

"Diego tenía motivos para estar cabreado", ha asegurado el tertuliano, que ha querido dar su opinión sobre este tema: "Voy a decir una una cosa que, quizás se enfade [su hijo], pero lo hago por su bien: la relación no estaba fortalecida después de lo que había pasado en los últimos tiempos", ha dicho.

"Antes de El tiempo del descuento habían tenido una bronca y habían roto. Ella volvió, quiso hablar con él, y volvieron", ha avanzado el madrileño en el plató. Por otro lado, ha desvelado la promesa que Grande le hizo a su hijo: "Ella fue la que decidió subir al programa. Le dijo: 'Voy a subir y te voy a demostrar que puedo estar ahí y que puedes estar tranquilo', etcétera", ha apuntado.

En este sentido, Kiko Matamoros se ha posicionado en contra de la modelo, a quien no apoyó durante su concurso en GH VIP: "Me parece que la forma en la que está ella en la casa no es precisamente la mejor para dar tranquilidad", ha valorado sobre el comportamiento de Grande en el reality, donde ha vuelto comprobarse su conexión con el novio de Sofía Suescun.

"A esta chica le ha faltado sinceridad. La misma que tuvo él al decir que tuvo un intríngulis en su relación. A ella le ha faltado decir que me he nublado, que me he confundido o que me he sentido atraída o me ha gustado Kiko Jiménez", ha valorado ante los colaboradores y Paz Padilla.

Finalmente, el colaborador se ha reafirmado en que no comprende la relación de su nuera con Kiko Jiménez en la casa: "Lo que no entiendo es la negación de lo evidente y luego ser tan torpe de volver a tropezar siete veces con la misma piedra. O sabemos lo que queremos o lo estudiamos", ha criticado.