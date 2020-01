SATSE denuncia “la caótica gestión de las bolsas de empleo de enfermeras, matronas y fisioterapeutas”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León denuncia la ineficacia de Sacyl en la gestión de las bolsas de empleo de enfermeras, matronas y fisioterapeutas y le insta a que destine más personal para baremar los expedientes de dichas bolsas y que realmente sean abiertas y permanentes, que ahora, en la práctica, no lo son.

Esta situación, unida a las bajas retribuciones y a la falta de la jornada de 35 horas, hace que Castilla y León sea cada vez más una Comunidad menos atractiva para trabajar y está suponiendo que los profesionales se estén marchando de ella.

Desde su entrada en vigor, la bolsa de empleo de enfermería de Sacyl no ha estado exenta de polémica. Desde que empezó a funcionar, más de 1 año y medio después de la fecha de corte, nunca ha estado actualizada y se agotó al mes y medio de su entrada en vigor, lo que obligó a Sacyl a parchear tanto la norma como los listados de esa bolsa.



Gracias a la insistencia de SATSE, se realizó un nuevo corte y se comenzó la baremación de méritos el pasado verano, pero debido a la falta de recursos humanos y materiales para llevarla a cabo, esa baremación va muy lenta y no se prevé que entre en funcionamiento en breve, lo que pone en serio peligro la adecuada cobertura de las contrataciones de cara al periodo estival, de ahí la urgencia y la necesidad de aportar más medios para agilizar ese proceso de baremo, según SATSE.



Cabe añadir que esta situación que ocurre en Castilla y León, no ocurre en otras comunidades donde también tienen bolsa abierta y permanente y con un mayor número de expedientes a valorar.



Matronas y fisioterapeutas



Para SATSE, otro caso aún más sangrante son las bolsas de empleo de las categorías matrona y fisioterapeuta, con los listados desfasados desde 2010, en los que no han podido actualizar méritos, ni elegir las zonas donde desean trabajar.



En estas categorías se está funcionando con la bolsa cero, donde los aspirantes están incluidos por orden de inscripción, por lo que no se cumple el requisito del acceso de los profesionales por méritos y capacidad.



Además, existe un problema añadido: tras la insistencia de SATSE, la bolsa de empleo de matronas y fisioterapeutas se convocó en abril de 2019 para que entrase en vigor antes de que se resolviese por segundo año el concurso de traslados de estos profesionales, pero debido a la falta de medios para realizar el baremo, esto no ha sido así, con lo que las nuevas ofertas que se han realizado para cubrir las vacantes de este concurso se han hecho con la bolsa de 2010, generando agravios a los inscritos al no tener actualizadas las zonas de llamamiento.



Bolsa de empleo de enfermeras/os especialistas



SATSE Castilla y León también continúa insistiendo en la necesidad de convocar de una vez por todas las bolsas de empleo del resto de especialidades enfermeras existentes en la plantilla orgánica de Sacyl, para unificar en un listado todos los generados por convocatorias específicas en las diferentes gerencias, ya que para cubrir un puesto de enfermera/o especialista se debe recurrir a la bolsa de empleo de dicha especialidad.