Esta es la casa de 24 millones de euros de Meghan Markle y el príncipe Harry en Vancouver

Acaban de perder sus títulos monárquicos, algo que más o menos era esperable, también han anunciado que devolverán a las arcas públicas de Reino Unido los 3 millones que les costó la reforma de su casa, Frogmore Cottage; y, ahora, sale a la luz que Meghan Markle y el príncipe Harry, que van a vivir a caballo entre sus lugares de orígenes, ya han conseguido casa en Canadá.

Es decir, que el nuevamente conocido como Sussexit es más real que nunca. Tan real que Cazamariposas ha dado con el lugar que han decidido para su futuro los exduques.

Ni más ni menos que en Vancouver y es un casoplón valorado en 24 millones de euros. Claro que si tenemos en cuenta el plan económico estratégico de Meghan y Harry, y a pesar del error tremebundo que les puede hacer perder casi 400 millones, parece ser que les merecerá la pena.

Más de 2.000 metros cuadrados tiene su nuevo hogar: tres plantas que contienen seis dormitorios más un cuarto de invitados, cinco baños, un jardín gigantesco y enormes ventanales que dan directamente al mar (al estrecho de Georgia, concretamente).

La casa, que ya ha sido bautizada por tabloides como The Sun con el título Megha-Mansion, está situada en una de las zonas más ricas de la ciudad canadiense, el barrio Kitsilano, en el West Vancouver, donde viven algunas de las personas más multimillonarias del país norteamericano.

Muy bien iluminada y lujosa, a pesar de estar construida en 1912, tiene unas enormes medidas de seguridad, con muros de seis metros de altura en la parte trasera, que dan a un gran patio, dado que la casa per se son 640 metros cuadrados. El espacio, además, le otorga un aire privado muy del gusto del matrimonio.

“A Vancouver-based property source said: “The house is a real gem in Kitsilano - one of the most desirable neighbourhoods in Vancouver.” #MeghanAndHarry https://t.co/sV5T5AEqIg