El Hospital de Salamanca pide tranquilidad ante la propagación del nuevo coronavirus: "Por el momento es un virus respiratorio similar a la gripe, aunque la OMS está en alerta"

Conocido ya como "neumonía de Wuhan" o 2019-nCoV. El origen del brote se encuentra en un mercado de marisco, aunque las autoridades chinas han confirmado que la transmisión no solo es por contacto con animales sino que también se transmite entre personas. El martes, también Estados Unidos confirmó un caso, el primero fuera de Asia, en un viajero procedente de la ciudad china donde se originó el brote llegado a Seattle, en el estado de Washington.





¿Qué grado de mortalidad tiene el virus?

Según los datos iniciales de los que dispone la OMS, la mortalidad del nuevo coronavirus es del 1,5%, pero habrá que hacer un seguimiento diario para ver cómo evolucionan los casos. Según recogen los corresponsales en Asia de RTVE, por ahora, el 2019-nCoV se puede considerar menos agresivo en sus consecuencias, comparado con el SARS y el MERS.

La epidemia de SARS, con el último caso reportado hace más de 15 años, provocó la muerte de 800 personas y ha infectado a unas 8.000 con una tasa de mortalidad en torno al 10%. El MERS, todavía activo pero geográficamente contenido en la península Arábiga, ha infectado a cerca de 2.500 personas con más de 850 casos fatales con una mortalidad del 35%.





¿Cómo se propaga?

Los coronavirus son virus de transmisión aérea pero también se pueden transmitir por objetos o sustancias recientemente contaminadas, como ocurre con el virus de la gripe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que "lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus". Por eso inciden en que se tomen medidas de protección para el contacto con animales y se cocinen convenientemente todos los alimentos de origen animal.

Por su parte, la Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado la transmisión entre humanos del nuevo coronarivus y ha indicado que al menos dos pacientes de Cantón lo han contraído de esta forma.

¿Qué síntomas tiene?

Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de dificultad para respirar o disnea.

¿Cómo puede prevenirse?

Entre los consejos divulgados por los medios de comunicación chinos y la OMS están el uso de mascarillas, el uso de pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda, evitar el contacto con animales o usar protección para ello, lavarse las manos de manera frecuente, evitar mercados y aglomeraciones, además de acudir al médico tan pronto como se identifiquen los síntomas.

El Hospital de Salamanca responde: "Hay que tener tranquilidad"

Consultado por SALAMANCA24HORAS sobre este nuevo coronavirus, el doctor Moncef Belhassen García, médico adjunto responsable de la Unidad de Enfermedades Tropicales y Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Salamanca, recomienda por el momento tranquilidad y cautela.

"En el ciclo epidemiologíco, cada cierto tiempo, se produce un virus respiratorio con afectación mundial. Es el caso de este coronavirus 2019-nCoV. Se trata de virus que afectan a los animales y realizan un salto de especie, tal y como ocurrió con la denominada gripe aviar. Generalmente, al transmitirse entre animales el cuerpo humano no está preparado para sufrirlo, por lo que es más agresivo de lo normal", afirma el médico.

Por eso existe tanta preocupación a nivel mundial. "Pese a que se ha declarado en China, debido a las formas de comunicación actuales será imparable y en pocos días estará en cualquier parte del mundo", asegura el especialista en Enfermedades Infecciosas. "Debido a que por el momento tanto el grado de extensión que alcanzará la epidemia como su gravedad se desconocen, conviene mantener la calma ya que la mortalidad no es para nada alta por ahora. Reitero lo de la tranquilidad. La OMS está tomando medidas estándares para contener el virus, que no deja de ser por el momento como una gripe", asegura el doctor Belhassen.

Sanidad está elavorando un protocolo de actuación ante sospechas de casos en España

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mantiene informada a la red de Alertas, dependiente del Ministerio de Sanidad, está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos en España de neumonía por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) originado en China.

No obstante, según señala Sanidad en el informe de seguimiento de casos que publica periódicamente, el riesgo de introducción en España en este momento se considera "muy bajo".

"El impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera muy bajo dado que, de ocurrir transmisión persona a persona del virus, ésta es limitada y se asocia a un contacto estrecho", añade el documento.

Por otro lado, se ha convocado a la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta para revisar la situación, la actualización epidemiológica, así como la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta en España. Y se está elaborando un documento de preguntas y respuestas para la comunicación con los ciudadanos.

"Tranquilidad y confianza", según el ministro de Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasmitido un mensaje de "tranquilidad y confianza" en el Sistema de Coordinación de Alertas Sanitarias y ha señalado que España tiene "recursos" para "actuar ante cualquier eventualidad" que se produzca.

"Desde Sanidad estamos realizando un seguimiento continuo de la situación del coronavirus, como se hace comúnmente en este tipo de situaciones, y estamos además actualizando permanentemente la situación disponible", ha señalado Illa, quien ha informado que este miércoles se iba a mantener una reunión de seguimiento en el equipo del ministerio para analizar las últimas noticias del brote.

Desde el centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, el Ministerio de Sanidad mantiene un contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud y el resto de países europeos, para dotar de las medidas que sean necesarias para la prevención de cualquier riesgo para la salud de la población.

Actuaciones preventivas en la UE

En el caso de España, Sanidad afirma que el país no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan, ciudad de origen del virus, y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino. Además, el mercado afectado inicialmente era mayorista, por lo que no se prevé que pueda haber sido visitado por extranjeros, además este mercado ha sido clausurado como parte de las actividades de control del brote.

A nivel europeo, las autoridades sanitarias de los estados miembros de la Unión Europea están llevando a cabo actuaciones de comunicación a profesionales sanitarios, a las autoridades de puertos y aeropuertos y al público en general. Francia, Italia y el Reino Unido tienen vuelos directos con Wuhan; asimismo, Francia y el Reino Unido han realizado además comunicaciones a viajeros procedentes de la zona e Italia ha implementado un procedimiento para verificar la presencia de casos sospechosos a bordo de aeronaves.

"Siguiendo las recomendaciones de la OMS ninguno de los países está aplicando medidas de restricción de los viajes o el comercio con China", afirma el documento.