Al descubierto los secretos de 'La isla de las tentaciones' por una 'youtuber' que hizo el casting

La isla de las tentaciones ha dado la campanada en esta nueva temporada y está haciendo grandes audiencias de televisión. Las idas y venidas de las cinco parejas que participan y ponen a prueba su amor han enganchado a millones de espectadores interesados en saber qué pasará con el futuro de los diez emparejados.

Cinco parejas, cinco chicas y cinco chicas que tuvieron que hacer un duro casting antes de ser seleccionados para participar.

Un proceso que la youtuber Patricia Domínguez, más conocida como Patrizienta en las redes sociales, vivió de primera mano junto a su novio y, aunque finalmente no entró, ahora ha querido compartir con sus seguidores algunos secretos del proceso de selección del reality que está causando furor, según informa el diario digital 20minutos.

Según su relato, todo comenzó con un email que recibió en su correo electrónico para participar en un programa de Mediaset.

Después, la pareja tuvo que enviar un vídeo de presentación conjunto y otro por separado. Superaron esa primera criba, por lo que llegó una especie de entrevista por skype. "Nos hicieron muchas preguntas. Muchas de ellas muy personales. Querían saber cuánto tiempo llevábamos juntos, cuántas veces hacíamos el amor a la semana, por qué habíamos roto nuestras anteriores relaciones, si discutíamos mucho y por qué", relata.

La youtuber y su novio, asegura, en este momento del casting nunca supieron para qué progama estaban haciendo las pruebas. "Nos dijeron que se trataba de convivir con otras parejas en el paraíso y que ya no podían decir más. Eso sí, nos dijeron que iba a ser un programa muy famoso que luego iba a derivar en bolos y que nos iba a reportar mucho dinero".

No fue hasta la entrevista en persona con las directoras del casting cuando se enteraron de lo que iba el programa, que se empezó a grabar a finales de abril. "Me dijeron que era un programa en el que iban a poner a prueba nuestra relación, pero que no tenía por qué salir mal porque todo dependía de nosotros", asegura.

En cuanto a las condiciones, "eran dos meses de grabación a gastos pagados. Me dicen que el sueldo es de mil y poco euros. No me hace falta hablar de dinero porque me parece una broma. No sé cuánto le habrían ofrecido a los demás ni muchísimos menos. A mí eso me hizo bastante gracia. Me parecía surrealista".