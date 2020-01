Omar Montes confiesa que hizo “muchísimas trampas para ganar” en ‘Supervivientes’

Tras su polémico paso por ‘GH VIP’ Omar Montes llegaba a ‘Supervivientes’, donde demostró ser un compañero excepcional: simpático, trabajador y siempre velando por la paz y la cohesión en el grupo. Por ello, Omar nos regaló grandes momentos en su paso por el reality y no es de extrañar que fuera el elegido por la audiencia como ganador y se hiciese con los 200.000 euros de premio.

Sin embargo, según las últimas declaraciones del cantante, su victoria no se produjo de forma totalmente transparente. Tal cual lo confesaba Montes en su visita con Ana Mena al programa ‘Hoy no se sale’ de Ubeat, donde acaparaba toda la atención de los presentadores: Ibai Llanos y Kapo013, quienes al enterarse de los kilos que perdió durante su estancia en Honduras, barajaron la idea de ofrecerse como concursantes para ir a ‘Supervivientes’, según informa el diario Mundo Deportivo.

El momentazo del programa llegó cuando Omar confesó haber ganado: “a base de trampas. Hice muchísimas trampas para poder ganar”, a lo que Llanos respondió: “cuando las cámaras no graban, ¿te comes un Kinder Bueno por la noche que te da alguien?”, Montes enseguida le contestó: “Que va, si perdí 300 kilos. Era un oso amoroso y me he convertido en Aquaman”, señalando que perdió entre “15 o 20 kilos”.

El cantante también recordó lo dura que es la experiencia ‘Supervivientes’: “a veces, me levanto por las mañanas empapado en sudores fríos pensando en la fatiga que yo pasé allí”.

Aunque la conversación se desviara sin que Omar llegara a confesar si tuvo algún tipo de pacto en las nominaciones, o si esas trampas tuvieron lugar en las pruebas de recompensa o de líder, el cantante aclaró que no comía a escondidas.

Otro de los temas de los que habló Montes fue de su música. Pues, cierto es que su carrera como artista se encuentra en uno de sus mejores momentos, habiendo colaborado ya con algunos de los artistas más reconocidos en el universo de la música urbana tales como: Bad Gyal, Lerica, Abraham Mateo o Ana Mena.

Se nota que al cantante le gusta rodearse de los mejores, y esto no ha hecho más que empezar. Tal y como desveló en primicia para el programa, entre sus próximas colaboraciones se encontrarán ni más ni menos que: Ñengo Flow, Cosculluela e incluso Lil Pump. Sin duda, todas ellas combinaciones explosivas con las que el éxito está asegurado.