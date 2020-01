Un hombre encuentra su tumba en un cementerio: "Todo esto es obra de mi exmujer"

Alan Hattel, nacido en una pequeña localidad al norte de Edimburgo, Escocia, ha descubierto que tiene una tumba y una lápida en el cementerio de su pueblo. Su sopresa fue mayúscula y ha afirmado que ahora entiende por qué su móvil "no ha sonado en los últimos 3 meses", según informa el diario digital 20minutos.

El hombre de 75 años asegura que, aunque no lo puede demostrar, cree que todo esto es obra de su exmujer, a la que acusa de haber comprado el espacio y la lápida con la intención de que los enterrasen juntos, por eso están inscritos ambos nombres.

Hattel, soldador de profesión durante 37 años y actualmente retirado, ha declarado que nunca ha dicho que quiera ser enterrado junto a su exmujer, y añade que quiere ser incinerado cuando llegue su momento.

Alan Hattel: Man assumed to be dead after ex-wife built a tombstone for him https://t.co/c8wOQvCZ08 pic.twitter.com/cYXffKZ5Vw