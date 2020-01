Paula Echevarría desata los rumores de embarazo con su última publicación en Instagram

Paula Echevarría y Miguel Torres están mejor que nunca. Ambos viven ya juntos e incluso han comenzado a asistir juntos en los actos a los que acude. Por ello, no es de extrañar que los rumores de embarazo empiecen a coger fuerza. De hecho, el pasado mes de noviembre ella misma tuvo que salir a desmentirlo, según informa el diario Mundo Deportivo.

Aun así, la actriz ha vuelto a hacer saltar las alarmas. Fue el pasado jueves 23 de enero con su última publicación en Instagram. Pues Echevarría ha recuperado una imagen de cuando estaba embarazada de su hija Daniella, que nació en el 2008. En la imagen, Paula aparece en una prueba de ropa: “¡¡¡un súper #tbt!!! ¡Cuando mi amiga @alipromesas hacía modelitos de @dolorespromesasdp a juego para mi y mi peque que aún no había nacido! (foto de @antonioterronphoto) #BabyShowerDaniella”.

La publicación ha enamorado a todos sus seguidores, quienes han barajado la posibilidad de que se tratase de un mensaje encubierto de la intérprete para confirmar su embarazo. Muchos de seguidores, como era de esperar, no han dudado en preguntar directamente a Paula Echevarría si sus sospechas eran ciertas.“¿Eso quiere decir que alguna persona viene en camino?” “uy, uy, ¿hay nuevos embarazo?” o “¿Esta foto no tendrá doble sentido?”, son algunos de los comentarios que la actriz ha podido leer en la publicación. La imagen que ya ha alcanzado los 50.000 me gusta.

Paula Echevarría ya tuvo que desmentir su embarazo recientemente, atribuyendo su ligero aumento de peso a las habilidades culinarias de su chico. “Así me estoy poniendo”, bromeaba. Además, dejó claro que tener un pequeño no estaba entre sus planes: “no es algo que me planteo”.