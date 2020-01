Éstas son las cinco peores dietas para adelgazar en 2020 según los médicos

Aunque las promocionen las 'celebrities', estas dietas no garantizan resultados según los especialistas

El Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) ha publicado un ránking con las cinco dietas menos indicadas porque son agresivas, muy restrictivas y prometen perder mucho peso en poco tiempo, siendo por tanto "insostenibles" a largo plazo. Además, según el IMEO, carecen de sustento científico y suelen recurrir a productos 'milagro', garantizando así el "efecto rebote" y efectos secundarios que pueden comprometer la salud. Estas listas están respaldadas por médicos endocrinos y cirujanos bariátricos, nutricionistas clínicos y deportivos, dietistas, psicólogos, terapeutas y entrenadores físicos, según informa el diario El Español.

Entre ellas encabeza la lista la 'dieta del vinagre', la cual, aunque la siguen personajes públicos como Miranda Kerr o Victoria Beckham, se centra en la ingesta exclusiva de un solo producto durante varios días y que explota como fundamento un estudio realizado en Japón que atribuye la pérdida de peso corporal al afecto del ácido acético del vinagre sobre el metabolismo de los lípidos.

"Combinar ayunos descontrolados con ingestas mínimas y vinagre a diario puede comprometer nuestra salud y agravar enfermedades ocultas o sin detectar como, por ejemplo, diabetes, úlcera, gastritis u osteoporosis", han avisado desde el IMEO.

La 'dieta del polvito' ocupa el segundo puesto en esta lista, ya que promete perder hasta 4 kilos de peso a la semana gracias al consumo de productos dietéticos en forma de polvos que son "excesivamente caros" y cuya administración es "difícil de seguir" y tiene un "fuerte efecto rebote". En este punto, el organismo ha recordado que la presentadora Carlota Corredera logró perder 60 kilos con este método y ya ha comenzado a recuperar el peso.

La tercera dieta menos recomendada para perder peso es la 'Keto' que, seguida por famosas como Kim Kardashian, promete bajar hasta 12 kilos en un mes, y se basa en la cetosis, la transformación de las grasas acumuladas en cuerpos cetogénicos para que puedan ser usados como combustible por nuestro organismo.

"Estamos ante una dieta poco saludable que promueve el consumo excesivo de grasas y proteínas que sacian mucho pero que cuestan más ser digeridos por los hidratos de carbono, lo que provoca algunos síntomas como malestar general, dolor de cabeza, sudoración fuerte, náuseas o vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar o decaimiento", han advertido desde el IMEO.

La 'dieta del influencer sin titulación' es otra de las rechazadas por los expertos. Y es que, "sin tener las credenciales correspondientes, los 'influencers' trasladan consejos que ellos mismos "no practican sin una cámara delante", incitando al consumo de productos naturales o adelgazantes que "no son tan saludables" o cuyos beneficios "no son demostrables".

Finalmente, el quinto puesto de la lista lo ocupa la 'dieta paleo', la cual permite perder tres kilos de grasa en 10 días y se basa en un plan de alimentación similar al del cavernícola del paleolítico donde se prioriza el consumo de carnes magras, pescados, huevos, lácteos orgánicos, frutas, vegetales, frutos secos y semillas, y se excluye el grano.

"Al ser una dieta con exceso de proteínas, puede doblar la cantidad recomendada de grasas saturadas, aumentar los niveles de colesterol 'malo' y afectar al funcionamiento del hígado o riñón. Puede acarrear déficit de calcio, vitaminas B y D", han zanjado desde el IMEO.