​Salamanca se moviliza este sábado contra las casas de apuestas

“Salamanca tiene más casas de apuestas que Ávila, Zamora y Palencia juntas”. Las diferentes asociaciones de vecinos incluidas en Fevesa (Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca y Provincia) lo dijeron alto y claro el pasado martes, momento en el que presentaron la manifestación que va a tener lugar este sábado.

Y es que, a partir de las 19 horas, todos los vecinos y vecinas de Salamanca están convocadas en la Plaza Mayor para pedir el cierre de las casas de apuestas físicas y la prohibición de la publicidad del juego online, ya que han detectado que la ludopatía no ha dejado de crecer entre los habitantes de la ciudad y la provincia, especialmente entre los más jóvenes.

Así, bajo el lema “la ludopatía no es un juego”, desde Fevesa -organizadora de la concentración al ser un movimiento consensuado por todas las asociaciones de vecinos- buscan que los políticos “defiendan los ataques contra la salud de los vecinos”.

De hecho, ya en la rueda de prensa donde explicaron los motivos de la concentración que tendrá lugar a partir de las 19 horas, también recalcaron que “se está dando en los barrios trabajadores de Salamanca una proliferación de casas de apuestas”, especialmente en Garrido, Pizarrales y Vidal.

Y es que el número de casas de apuestas -o establecimientos con licencias similares- en estos barrios obreros no ha parado de crecer en Salamanca. La capital cuenta con quince casas de apuestas, y en barrios como el de Garrido ya se han instalado cuatro a la espera de una quinta; por su parte, en la provincia hay un total de diez, abarcando casi todas las comarcas salmantinas -la única zona que no está bajo la influencia de casas de apuestas es Las Arribes-.

Cerrar las casas de apuestas, prohibir la publicidad y rehabilitar a los ludópatas

La concentración, pese a que tiene un solo objetivo -luchar contra la ludopatía-, persigue varios fines. Así, el principal es reclamar el cierre de las casas de apuestas y la prohibición de la publicidad del juego online. Pero también reivindicarán la rehabilitación y atención de personas que sufren esta adicción “porque no es un vicio, es una enfermedad que arrastra al enfermo y a toda su familia”, afirman desde Asaljar (Asociación Salmantina de Jugadores de Azar Rehabilitados).

Los principales afectados, eso sí, los jóvenes, ya que como señalaron en la pasada rueda de prensa, España se ha convertido en el país de Europa con mayor índice de ludopatía en personas de entre 14 y 21 años.

Esto se ve favorecido ya que las casas de apuestas, según indicaron desde Fevesa, se construyen en zonas rodeadas de colegios, institutos y parques y usando todo tipo de trucos legales para saltarse las limitaciones vigentes, promoviendo la adicción al juego, el absentismo escolar e incluso la delincuencia.

“Queremos que no existan, porque no deberían, y aunque es difícil hacerlo ilegal, no es imposible”, apuntan, añadiendo que el mayor problema se está centrado en barrios como Garrido, donde en menos de un kilómetro cuadrado ya se han abierto cuatro de estos locales –a la espera de un quinto- algo que “entristece a los vecinos puesto que mientras se están abriendo estas casas de apuestas, otros locales y negocios de toda la vida se están cerrando”.

Un grave problema, apuntan desde las asociaciones, que conllevan al enfermo a el uso continuo de mentiras, aislamientos, miedo o robo; con especial atención a los más pequeños que suelen juntar el dinero que les van dando sus padres entre grupos de amigos para dedicarlo al juego, bien en este tipo de salas o a través de internet.

Un pasacalles desde Garrido para movilizar a todo el barrio

Precisamente, la asociación Garrido Contigo, incluida en Fevesa, ha sido una de las asociaciones vecinales que más lucha contra la expansión de las casas de apuestas, calificándola de la lacra del siglo XXI.

El motivo no es otro que la proliferación de estos establecimientos en el barrio .como se ha señalado anteriormente, hay actualmente cuatro locales de este tipo y se va a abrir un quinto en las próximas semanas-.

Para tratar de concienciar y movilizar a todo el barrio, Garrido Contigo ha organizado un pasacalles un rato antes de la concentración. El mismo partirá a las 17:45 horas desde el Vialia, y el objetivo es juntar a cuanta más gente sea posible para acudir a la manifestación de la Plaza Mayor en masa y demostrar que el barrio está unido frente a la ludopatía.

Todas estas acciones, eso sí, deberán ser respaldadas desde las instituciones con medidas que frenen la ludopatía. Una de ellas, acordada entre PSOE y Unidas Podemos de cara la investidura de Pedro Sánchez, señala que las casas de apuestas no podrán abrir antes de las 22 horas, para tratar de frenar su acceso a los menores de edad.

Algo significativo, ya que muchos de los establecimientos donde se permite apostar abren antes del mediodía -algunas, incluso, a las 10 horas de la mañana-, permaneciendo abiertas durante más de 12 horas.