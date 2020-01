Jabi Luaces: “Ahora toca bajar al barro y seguir apretando”

El técnico de Unionistas, Jabi Luaces, tiene claro los puntos fuertes del filial del Alavés B y cómo evitarlos durante los noventa minutos. Además, descartó para el choque a Garrido y Portilla.

Cambio de chip. “Estamos centrados en la Liga y sabemos que es lo importante. Hemos tenido una Copa preciosa y hemos caído contra el mejor equipo del mundo. Ahora toca bajar al barro y seguir apretando. Han sido días muy diferentes por la Copa pero también por la cantidad de partidos que hemos jugado. Han primado más las recuperaciones que el poder trabajar como equipo”.

Alavés B. “Tienen jugadores de calidad, son jóvenes y dinámicos. Tienen muy buenas transiciones y una buena segunda y tercera línea arriba. Tenemos que tener muy claros como jugarles y ser el equipo que venimos siendo hasta ahora”.

Enfermería. “Portilla sigue recuperándose y Garrido está lesionado. Son dos bajas confirmadas. El día de Copa ya rotamos y mañana también rotaremos. Tenemos una plantilla extensa. El partido contra el Real Madrid teníamos el objetivo de competirlo y el de premiarlo con los que pasaron eliminatorias y por eso decidimos meter a Portilla. Tiene curada la rotura muscular pero no está en condiciones”.

Mercado. “Nosotros hemos perdido una serie de jugadores y hemos completado algunos sí y otros no. Tenemos carencias por dentro. Nos ha coincidido que Góngora y Portilla no estaban y tuvimos que mover a Gallego y se notó. Nos hace falta un seis y un ocho y estamos trabajando para ello. Tenemos siete sub23 y alguno de ellos saldría para hacer hueco a un senior. Si no encontramos, igual se queda. Pero hay un par de jugadores jóvenes que tienen contrato con el equipo para dos años más y lo mejor para ellos es venir con mil doscientos minutos en Tercera y aportar más”.