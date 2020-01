La Policía Local de Salamanca denunció a catorce personas en 2019 por incumplir las normas de circulación de peatones en la vía pública

Mientras los conductores tienen históricamente asumido que si cometen una infracción se arriesgan a ser multados, los peatones muchas veces se sienten intocables. En ocasiones, los viandantes no se paran a pensar qué puede ocurrir si en lugar de llegar hasta el paso de cebra regulado por semáforos, cruzan unos metros antes. Parece que, si no se percibe que hay riesgo de ser atropellado, no pasa nada