Los alumnos del colegio Amor de Dios aprenden sobre hábitos saludables y alimentación ecológica en la plaza del Liceo

A raíz del Día Mundial de la Educación Ambiental que tuvo lugar este domingo, el Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado este lunes una iniciativa para concienciar a los más pequeños de la importancia de los hábitos saludables. En concreto, se trata de un intercambio escolar entre los educadores y alumnos del centro de Formación Profesional Lorenzo Milani y de la Casa Escuela Santiago Uno, que han mostrado sus conocimientos a escolares de segundo de Educación Primaria del Colegio Amor de Dios.

La actividad, que ha tenido lugar en la plaza Liceo ha constado de varios talleres de botánica, identificación de insectos, sensibilización ambiental y alimentación ecológica. El objetivo es que estas nuevas generaciones se identifiquen con la lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente, tal y como explicaba la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez.

Los niños además utilizaron juegos y una gymkhana forestal, además de una food truck, donde les enseñaron a hacer pinchos ecológicos. Allí pudieron degustar dos recetas: cornete de maíz con manzana osmotizada y batido de patata con almendras saladas de Aldeadávila, elaboradas con materias primas ecológicas e incluso con envases comestibles.

En este sentido, Manuel Álvarez, del centro Lorenzo Milani apuntaba que a la hora de conocer este tipo de alimentación, “hay de todo, no se puede pasar de un día otro, hay que hacer una transición. Hay que buscar productos de cercanía, que no sean transportados y no produzcan contaminación”, como ocurre por ejemplo al traer frutas desde Chile, algo cada vez más en boga y que produce gran contaminación.

600 huertos urbanos junto al río Tormes

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia Tormes+, que incluye cerca de 300 medidas para llevar a cabo en 15 años con el objetivo de integrar la naturaleza con el patrimonio de Salamanca y de favorecer nuevas oportunidades de empleo en el ámbito del medio ambiente y la agroalimentación.

Esta estrategia incluye además la creación de un gran parque de más de 100.000 metros cuadrados entre Tejares y Chamberí con 600 huertos urbanos ecológicos, cuya adjudicación está hecha y cuyo reglamento de uso se está ultimando y del que se informará detalladamente a todos los ciudadanos.

Se crearán cuatro modalidades de huertos, destinándose al ocio, a fines sociales, a la investigación y a la formación. Asimismo, se urbanizará una zona para el desarrollo de una lonja-mercado que permitirá el conocimiento e intercambio de productos, pero también, con un carácter totalmente versátil, la realización de otras actuaciones culturales y sociales como un mercado hortofrutícola, mercado artesanal, ferias gastronómicas o exposiciones.