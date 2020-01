​La reacción de Jewell Loyd tras la muerte de Kobe Bryant: “Kobe no era solo mi inspiración, era también mi familia”

Si hay una jugadora de baloncesto que tenía relación con Kobe Bryant era Jewell Loyd. La americana de Perfumerías Avenida fue bautizada por la mismísima leyenda del baloncesto como ‘Gold Mamba’, a imagen y semejanza de su propio sobrenombre -‘Black Mamba’-.

Loyd ha publicado en la mañana de este lunes, 27 de enero, un post en Instagram donde lamenta el fallecimiento del ex Laker y habla de todo lo que supuso para ella. Así, además de explicar que echarán de menos sus charlas y que fue él quien la hizo como es, recuerda cómo le impresionaba que Gianna se pareciese tanto a su padre con tan pequeña eda.

Igualmente, destaca el apoyo que Kobe siempre le prestó y cómo le invitaba a ser mejora jugadora de baloncesto así como a crear un mayor impacto en el mundo, y asegura que “Kobe no era solo mi inspiración, era también mi familia” ya que “no sólo inculcó sabiduría, me dio el nombre de Mamba”, que no es un mote sino una forma de vida.

Por último, afirma que su corazón y sus oraciones están destinadas a la mujer y al resto de familia de Kobe Bryant así como al resto de familias de las personas accidentadas, y lamenta que lo echará de menos.