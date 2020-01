Amaia la lía con un comentario sobre Antonio Banderas

Amaia Romero la ha liado de nuevo en los Goya. Aunque su actuación con su particular homenaje a Pepa Flores, Goya de Honor de la 34 edición de los premios del cine español, fue de diez, a la cantante le ha vuelto a caer una buena lluvia de críticas por un comentario que hizo mientras le entregaban a Antonio Banderas su premio como mejor actor por su papel en ‘¡Dolor y gloria!’, según informa el diario Mundo Deportivo.

Amaia, quien durante la gala demostró tener una enorme complicidad con el actor Álex de Lucas, pasó por el programa ‘Goyas Golfos’, un espacio de humor que RTVE emite en su página web donde se bromea sobre la gala.

Durante la emisión del programa, los presentadores Grison, Jaime Caravaca y Álex Pinacho, quienes se encontraban doblando en directo la gala, animaron a la cantante a doblar también parte del discurso de agradecimiento del malagueño cuando recogía su Goya, y la verdad, no estuvo muy acertada.

“Este Goya me lo voy a meter por el culo”, dijo la cantante. “La verdad es que no sé por qué he dicho esto. Me voy a beber una cerveza”, continuó. La polémica no tardó en estallar. Las redes sociales comenzaron a arder por sus palabras. Algunos la tacharon de maleducada y otros de inmadura por sus palabras.