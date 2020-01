VÍDEO | 'El Argentino': un grito de "Gora ETA", amenazas constantes a los vecinos de La Salle y acoso sexual a las conductoras del bus urbano

Su acento y las palabras que utiliza, propias del Río de la Plata, sirven para reconocerle por Lasalle. Por ello, por su procedencia argentina, le apodan así, El Argentino. Se trata del varón que, tal y como ha dado a conocer este lunes la Policía Nacional de Salamanca, ha sido detenido en las últimas horas por acosar de forma reiterada e insistente (llegando a veces a ser agresivo e intimidatorio) a las conductoras del bus urbano de la ciudad. Este individuo, de 44 años de edad, les solicitaba favores sexuales de forma habitual, llegando ellas a sentirse atemorizadas, especialmente en los días en los que coincidían con él en horario nocturno y sobre todo cuando el autobús se dirigía hacia, precisamente, Lasalle, y todos los viajeros se iban apeando y se quedaban solas con el acosador.

Sin embargo, el caracter conflictivo de El Argentino no acaba ahí. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, este hombre ha llegado también en alguna ocasión a acosar a chicas jóvenes residentes en la zona, proponiéndoles en muchos casos que se fueran con ellas a tomar algo a su casa. "Sabemos que tiene problemas psicológicos, pero no por ello deja de ser un problema para los residentes de la zona", afirman algunos vecinos. Otros, directamente, prefieren no hacer declaraciones porque no quieren recibir sus amenazas, que ya han tenido lugar en múltiples ocasiones.





De hecho, el pasado mes de febrero de 2019, El Argentino protagonizó un sonado altercado en el residencial situado en el número 152 de la avenida de Lasalle, increpando, insultando y amenazando a dos operarios de limpieza que realizaban su trabajo en el patio de la urbanización.

Aquel día, el hombre comenzó en primer lugar a increpar y a amenazar a los operarios, curiosamente al grito de "¡Euskadi Ta Askatasuna!", nombre de la banda terrorista ETA —tal y como puede comprobarse en el vídeo que en su día publicó SALAMANCA24HORAS, y luego fue hasta la puerta de acceso a la urbanización, les agredió y echó de muy malas formas.





El incidente generó, siempre según testigos, que hasta siete patrullas de las policías Nacional y Local se desplazaran al lugar. Las mismas fuentes indicaron que el hombre, con su violento talante, también lanzó a los trabajadores una botella y, a la llegada de los agentes, se encerró en su vivienda, sin abrirles en ningún momento.

Tal y como ha asegurado la Policía Nacional de Salamanca este lunes, 27 de enero, el investigado cuenta con antecedentes, ha sido objeto de intervenciones y actuaciones anteriores, tanto por Policía Nacional como por Policía Local por distintos comportamientos en la vía pública y en establecimientos de la ciudad, en los que se mostraba irascible y agresivo, coaccionando y amenazando a viandantes o clientes y empleados de establecimientos. En una de estas ocasiones fue detenido por la Policía Local en un establecimiento de la plaza del Corrillo por increpar y amenazar con matar y acuchillar a los presentes y con cometer un atentado en el local, agrediendo a los funcionarios.