La verdad y los mitos del té: ¿es verdad que adelgaza, alarga la vida o previene enfermedades?

No se recomienda consumir té en casos de anemia porque puede bloquear la absorción de hierro

A pesar de que el té tiene muchos beneficios, también existen algunos mitos que le aportan cualidades que, realmente, no son reales. De hecho, muchas personas no pueden ingerir esta bebida debido a que los efectos que les produce no son positivos, por ejemplo, nerviosismo o incluso adicción, tal y como indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), informa el diario digital 20minutos. Pero ¿cuánto hay de verdad o mito sobre el té?

Algunas personas que están en un plan de pérdida de peso consumen té porque creen que esto les permite acelerar el proceso. Pero, no todos los tés sirven para este propósito. El mejor sería el té verde.

El problema es que los estudios no han logrado encontrar resultados que puedan considerarse significativos. Es verdad que su ingesta puede disminuir la masa magra, pero en un porcentaje que no es clínicamente relevante.

El hecho de que se crea que el té puede ayudar a adelgazar puede estar relacionado con su efecto diurético. Esto es gracias a la cafeína, sin embargo, este efecto solo sería posible a largo plazo.

Pero, como bien indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las investigaciones más recientes "no han encontrado evidencias de esto en las cantidades en las que habitualmente se consume el té".

Un aspecto importante en este punto es que el té no está aconsejado en las personas que tienen anemia. La razón está en que aunque tiene un alto contenido de hierro esta bebida "contiene taninos que bloquean la absorción de este hierro".

Otra de las creencias que rodean al té es que previene las enfermedades cardiovasculares. Un beneficio que se le asocia y que ha podido ser comprobado, pero solo en laboratorio, tal y como explica la OCU. Por esta razón, es conveniente no asociar esta ventaja solamente al té, sino a otra serie de hábitos que son positivos para la salud.

El consumo de té, que tiene "un efecto protector frente a factores como la oxidación de las LDL y los niveles plasmáticos de colesterol", junto con la práctica de ejercicio físico, la ingesta de una dieta saludable y adecuada puede influir en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Además del alto contenido en hierro mencionado anteriormente, el té también tiene efectos antioxidantes. Por lo tanto, es un buen complemento en la dieta, ya que junto al consumo de frutas y verduras permite proteger la células y los tejidos frente a los radicales libres.

Estos efectos antioxidantes están relacionados con la prevención de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o enfermedades cardiovasculares. Por todo esto, es posible que una persona que se cuida, que además de que consuma té lleve una vida saludable, pueda vivir más años. No obstante, depende de muchos factores y está claro que no se le puede asociar a una bebida como el té ese efecto por sí solo.

La OCU lo tiene claro "ningún alimento soluciona los problemas por sí mismo". Pero, existen muchos factores que permitirán obtener todos los beneficios del té. El té no es una bebida mágica. No obstante, tiene propiedades que lo convierten en un complemento saludable de la dieta.