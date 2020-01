​Razvan cumple cien partidos con el Club Deportivo Guijuelo

Lejos quedan ya los inicios de Razvan en el Guijuelo. El rumano llegó con vitalidad y mucha energía al club chacinero, se marchó al Alcorcón y volvió hace un par de temporadas del Marbella (para irse cedido a Unionistas).

El pasado domingo, ante la Real B, cumplió cien encuentros con la casaca chacinera. “Estoy muy contento por llegar a esa cifra y más con una victoria como la del otro día. Metimos tres goles a un equipazo como la Real B, que era lo importante”, explica Razvan en SALAMANCA24HORAS.

El lateral izquierdo pasa revista y echa la vista para atrás, en sus inicios en el club: “Creo que sigo con la misma humildad del primer día, mismo trabajo y las mismas ganas. Pero he madurado como jugador porque llego a ser un poco caliente en los partidos y creo que lo he mejorado un poco. Y lo he hecho porque tengo grandes profesionales al lado”.

Por último, Razvan rescata la temporada de la fase de ascenso como su mejor momento en el club. “Está claro que, el mejor recuerdo, fue el año del playoff. Tengo que reconocer siempre que el Guijuelo me ha dado la oportunidad de acceder al fútbol profesional y me siento muy cómodo”, finaliza el futbolista rumano.