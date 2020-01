Gran nivel en los Campeonatos de Salamanca de Ajedrez de Edades

Alto nivel de participación y excelente nivel de juego el desplegado por nuestros jóvenes ajedrecistas este domingo en los campeonatos provinciales de edades. La competición estuvo dividida en seis categorías que iban desde sub 8 a sub 18.

Al igual que años anteriores, la pugna por el título ha estado muy reñida en todas las categorías, destacando especialmente la categoría sub 16, en la que se produjo un empate en el primer puesto entre Lucía Sánchez y Marcos de Pedro, alzándose finalmente con el triunfo la jugadora albense tras la aplicación del sistema de desempate.

Cabe resaltar también la gran deportividad y el alto nivel de compañerismo con el que se ha desarrollado toda la competición. A la vista del buen juego desarrollado en todas las categorías por los deportistas, fruto del trabajo y esfuerzo que vienen realizando durante toda la temporada, es bastante realista tener fundadas esperanzas de conseguir unos buenos resultados en los campeonatos regionales que se celebrarán esta primavera.

El cuadro de campeones quedó de la siguiente manera:

Sub 8 Miguel Martín López

Sub 10 Alicia Moreno Yuste

Sub 12 Mario Sierra Peña

Sub 14 Lucía Moreno Yuste

Sub 16 Lucía Sánchez Elena

Sub 18 Diego Martín Pacho

En la competición por equipos de edades el triunfo fue para el club Ramírez de Lucena que dominó la competición de principio a fin.