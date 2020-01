Rafael Revert dimite como presidente de la gestora de Vox en Salamanca: "Necesito dedicarle más tiempo a mi trabajo y mi familia, pero voy a seguir militando y ayudando en todo lo que pueda"

Según ha confirmado el propio Revert en conversación con SALAMANCA24HORAS, su dimisión se debe a que lleva cuatro años dedicándole "quince horas al día y sábado y domingos" y necesitaba volver a apostar por su trabajo. "He ayudado y colaborado en todo lo que he podido, porque aquí no se cobra nada, lo hacemos todo por nuestro país", ha afirmado