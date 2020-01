​Prospera la moción de censura con los gritos de "fuera, fuera" y "sinvergüenza" y Arapiles tiene nuevo alcalde

El nuevo primer edil ha contado con los apoyos en forma de votos de los dos concejales del PP y del de Ciudanos. Los tres votos en contra de los socialistas no ha evitado el traspaso de poderes.

El pleno extraordinario ha contado con una importante afluencia vecinal, que han abucheado, lanzado duras críticas e incluso amenazas contra el nuevo alcalde. De hecho, a la hora de votar en contra de la moción la totalidad de vecinos presentes en el salón han levantado su mano para manifestar su enérgico desacuerdo, mientras llamaban "tránsfuga" a Audacio.

En el lugar también se encuentra la Guardia Civil para garantizar el orden y la seguridad de los concejales que han votado a favor de la moción de censura.

Los ánimos siguen muy crispados en Arapiles y solicitan que vuelvan a convocarse elecciones al afirmar, muchos vecinos, que ellos no han votado al nuevo primer edil.

Fernando Pablos (PSOE): "Tenemos serias dudas de la legalidad de esta moción de censura"

Las reacciones políticas no se han hecho esperar y el Secretario Provincial del PSOE, Fernando Pablos, que ha acudido hasta la localidad para mostrar su apoyo a Agustín Calvo, ha querido mostrar su rechazo para una acción de la que cuestiona su legalidad: “El Partido Popular con el apoyo de dos tránsfugas, uno de Ciudadanos y otro que fue lista en el Partido Socialista, ha cedido el gobierno a una persona que fue expulsada de su grupo hace meses. Nos parece que la moción de censura no tiene razón de ser desde el punto de vista de la gestión, porque en siete meses Agustín, Raúl y Vicky han hecho mejor trabajo que en los últimos años del equipo de gobierno. Por otro lado, tenemos serias dudas de la legalidad, porque la normativa anti transfuguismo establece que cuando hay un tránsfuga del propio grupo del alcalde, quien ha firmado la moción de censura para ser alcalde formaba parte de las listas del PSOE, tiene que aumentarse en uno por eso debería tener cinco votos y ha tenido solo cuatro. Eso lo decidirán los tribunales, pero mientras tanto todo nuestro apoyo a Agustín Calvo que es una persona muy digna y que como se ha visto cuenta con el apoyo del pueblo”.

Manuel Hernández (Ciudadanos): "Esto que ha ocurrido hoy no debería haber sucedido"

Por su parte Manuel Hernández, diputado provincial del grupo Ciudadanos, ha mostrado también su total rechazo sobre la forma de actuar de su compañero de partido en Arapiles: "Creo que esto que ha ocurrido hoy no debería haber sucedido. Primero porque nuestro concejal de Ciudadanos no tenía permiso desde el partido para realizar la moción de censura. En segundo lugar, antes de llegar a este punto deberíamos haber hablado mucho antes, cosa que no han querido. Entonces es algo premeditado, aquí intervienen sobre todo el Partido Popular, que es el que siempre está detrás de todo este tipo de mociones de censura, que han convencido al concejal del Partido Socialista y al nuestro. Entonces, ahí estamos con otro ayuntamiento, igual que lo que ocurrió con el de Carrascal de Barregas, instigando, de esta forma, a que de una manera o de otra el Partido Popular siga manteniendo feudos donde los había perdido".