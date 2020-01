Agustín Calvo, alcalde cesado: "La intención de Audacio Viloria era ser alcalde al precio que fuera"

El ya ex alcalde de Arapiles, Agustín Calvo (PSOE), se presentaba ante sus paisanos y ofrecía un discurso para explicar lo sucedido en este último día.

Discurso íntegro de Agustín Calvo

“Hoy me encuentro en un día bastante triste ya que, de una manera poco ética, tengo que dejar el Ayuntamiento. Me gustaría agradecer a toda la gente que me ha mostrado su apoyo durante estos duros días, desde que se anunció la moción de censura; resaltando ese grupo de vecinos que se han reunido para intentar ayudarme y se han manifestado por las calles por primera vez en la historia de este pueblo. Quiero agradecerles su manera civilizada y no agresiva en la que han llevado esa manifestación.

Quiero agradecer también a don Vicente, sacerdote del pueblo, sus comentarios en la última misa a pesar de ser una persona ajena al panorama político y no tener que involucrarse en este acto.

Además, también quiero agradecer a mis compañeros en esta corta andadura por su esfuerzo e implicación. Quiero que estéis tremendamente orgullosos del trabajo realizado y que tengáis la cabeza bien alta a pesar de tener que pasar por este trago tan desagradable.

No podemos hacer nada contra un grupo de personas que se juntan a pesar de tener diferentes ideas, que no escuchan a la gente del pueblo, por la poca ética de unirse con personas a las que hace poco tiempo criticaban y ponían verde. Estas personas son las que ahora van a llevar el rumbo del pueblo. Desearle suerte, trabajo y que realicen una labor pensando en la gente de a pie y no por sus propios beneficios y egos.

Me gustaría reflejar mi repulsa a cómo han sucedido estos hechos, remarcando que quede claro que no se nos acusa de nada y no hemos cometido ninguna imprudencia o fallo destacable. Esto sólo es un movimiento orquestado por estas personas para cubrir sus egos e intentar cortar nuestro trabajo de sanear el Ayuntamiento.

En las últimas elecciones municipal de mayo ganó el PSOE con tres concejales, seguido por Ciudadanos con dos y dos del PP. Enseguida, el PSOE y Ciudadanos llegamos a un acuerdo básico de Gobierno para esta legislatura. Este acuerdo garantizaba el progreso para Arapiles – Las Torres y el principio de una mejora general que es absolutamente necesaria. Desde el primer día, este acuerdo fue torpedeado por el concejal Audacio Viloria, que se había presentado por nuestras siglas y que no entendió nunca que aquí de lo que se trata es de luchar por el beneficio de nuestro municipio y no por nuestro propio provecho. Todo fueron dificultades desde el primer día y una búsqueda de protagonismo que es inaceptable en quienes nos dedicamos al servicio público.

Audacio Viloria llegó al punto de votar en contra de la decisiones de PSOE y Ciudadanos, de modo que no nos quedó otro remedio que expulsarlo de nuestras siglas. Está claro que desde el primer día su intención era ser alcalde de Arapiles – Las Torres al precio que fuera. No le corresponde ese protagonismo personal porque nuestros vecinos no le votaron a él como alcalde. La prueba más evidente es esta moción de censura. Para sacarla adelante se ha aliado con quien hiciera falta, sin importante principios ni ética ni ideología. Finalmente, ha presentado esta moción con el apoyo de un concejal tránsfuga de Ciudadanos y dos de los concejales del PP. Pues bien, esta moción de censura no debería de haberse presentado nunca porque la normativa legal dice que, para que se acepte, se cuente con la mayoría de votos (en este caso, cuatro), más uno añadido por cada concejal tránsfuga. Por lo que, en este caso, se necesitarían cinco votos de siete; y Audacio solo dispone de cuatro”.