Dabiz Muñoz anuncia el problema de salud que padece: “Es una auténtica brutalidad”

“Bueno, pues dos meses después de correr la Maratón de valencia y sin poder volver a correr (de momento ) y después de varios años con diferentes problemas, he encontrado el origen de mis dolores varios y como ha ido degenerando en otros problemas en cadena”, empezaba contando Dabiz Muñoz a sus seguidores en una publicación en Instagram que no ha dejado indiferente a nadie, según informa el diario Mundo Deportivo.

El reputado cocinero ha desvelado la afectación física que padece y que lo tendrá apartado del asfalto durante un tiempo. “Tengo una dismetría de 2 cm, una auténtica brutalidad según me explican... y una de las consecuencias es esa cadera y pelvis desviada y caída y todo lo que ello ha provocado en mi cuerpo en estos años”, ha continuado explicando el marido de Cristina Pedroche.

No obstante, el chef ha querido dejar claro que no piensa rendirse ni dejar de lado una de sus grandes pasiones: “Ya estamos desde hace unas cuántas semanas poniéndole solución, pero parece que va a ser una carrera a largo plazo.Trabajaré duro y haré los deberes cada día, para que pueda volver a correr y eso no signifique acabar con una prótesis de cadera... Querer es poder!!!!!”.

Como no podía ser de otra manera, la publicación en su perfil personal de Instagram se ha llenado de comentarios de ánimo hacia el propio chef entre los que destacan los de Irene Villa que le asegura que “Lo que la cirugía puede mejorarnos... es de otro mundo!!” y el de Vikki Acosta, una de las entrenadoras personales de los famosos, que se rinde a sus pies por “lo que has hecho estando así”.