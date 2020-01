​Fútbol Sala contra la violencia de género en la Universidad Pontificia

Un grupo de 60 alumnos de las diferentes facultades de la UPSA ha participado en el primer Campeonato de Fútbol Sala contra la violencia de género. Bajo el lema 'Unid@s contra la violencia de género; su eliminación es responsabilidad de todos', los jóvenes disfrutaron de una divertida jornada en la que se informó a los participantes sobre cómo identificar las señales que pueden aparecer en una relación de pareja.

Así lo reflejaban los lemas de las camisetas: El amor no todo lo puede: ¡No justifiques su comportamiento. No justifiques el maltrato!; La media naranja no existe: Lo que necesitamos es que nos respeten, no que no complete; La vida es más que la relación de pareja: Si crees que necesitas al otro par ser feliz, no es amor, es dependencia o El amor no es posesión y exclusividad. Los celos no son aceptables en una relación saludable.

La actividad se enmarca dentro de las actividades organizadas por la Unidad de Igualdad de la Universidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con la Junta de Castilla y León, para prevenir la violencia de género e intervenir ante las posibles situacionesde acoso por motivo de género que se puedan dar en el contexto universitario.