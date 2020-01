El PP apoya las reivindicaciones del sector y exige un Gobierno "comprometido con el campo"

El Partido Popular de Salamanca ha mostrado su apoyo a los agricultores y ganaderos que han salido este jueves a la calle "para exigir unos precios más dignos y más respeto al medio rural. Este sector es clave para nuestra provincia y para la pervivencia y futuro del mundo rural, por eso no se puede sufrir las consecuencias del desgobierno socialista cuyas políticas para el campo han sido nefastas".

Un comunicado del PP explica que la PAC, "negociada por el PP consiguió 47.500 millones de eurosd. En este momento el Gobierno ha dado por buena las reducciones que propone Bruselas, un 25% en periodo transitorio que se inicia ahora hasta 2023 y 5% para iniciar la negociación de la PAC futura. Además, no se conoce posicionamiento nacional alguno del Ministerio y el riesgo es serio teniendo en cuenta que la ahora vicepresidenta económica fue quien propuso una reducción del 40% cuando estaba en la Comisión Europea. La renta agraria creció un 40% entre 2011 y 2018. Es decir, el nivel de vida de agricultores y ganaderos creció un 40% con el PP en el Gobierno de la Nación. El último año la renta agraria ha descendido un 14%".

Desde el PP, "queremos evidenciar la inacción del Ministerio y la falta de interlocución real con los sectores a la hora de elaborar y poner en marcha actuaciones y medidas que den respuesta y a las necesidades de los productores. El rasgo fundamental que caracteriza la acción del gobierno en este año es el haberse desentendido de las necesidades de los productores y el haberse dedicado a operaciones de imagen para ocultar la falta de políticas y de medidas concretas que garanticen el futuro de las explotaciones".

Además, "los profesionales están sufriendo las consecuencias de la subida del salario mínimo sin compromiso de ingresos para que el sector los pueda soportar. Somos conscientes de que el sector quiere mejorar el salario de los trabajadores, pero cuenta con serios problemas ocasionados por la pérdida de rentabilidad generada por la falta de compromiso del Gobierno. A esto se suman otras graves cuestiones como los aranceles, importaciones, perdidas de cosecha por sequía o inundaciones y la bajada de precios de los productos en origen (el último año hay un diferencial de un 3% de perdida entre la subida de renta agraria y los costes de producción)".

Los problemas que sufren los profesionales del campo "no obtienen respuesta por parte del Gobierno algo que va a agravar la situación de los productores y a obligar a muchos a cerrar sus explotaciones. Esto incrementará la despoblación en la España rural. Necesitamos un Gobierno comprometido con el campo, que encare sus problemas y le ofrezca soluciones. El campo no puede sufrir los desmanes políticos de un Gobierno irresponsable. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha de ser una de las carteras con más peso y mayor importancia para el Gobierno. Necesitamos un ministro que se deje la piel en la negociación en Bruselas para que no se pierda ni un solo euro. Es crucial para el sector, es crucial para el mantenimiento de los pueblos. La lucha contra la despoblación pasa indudablemente por un apoyo decidido y firme al sector: menos burocracia, más facilidad y mayores incentivos y posibilidades para la incorporación de los jóvenes al campo. La continuidad del sector está unida a la pervivencia del mundo rural. Sin campo no hay futuro".