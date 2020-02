El cosmético 'mágico' con el que eliminar granitos

Entre las preocupaciones cosméticas de la población, los granos y espinillas se sitúan en el podio de los problemas cutáneos que afectan a diario tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. Por supuesto, las celebrities no se libran de ellos.

Sin embargo, según informa el diario El País, parece que ellas han encontrado solución y un remedio mágico para luchar contra el acné más rebelde y, como buenas prescriptoras, lo han compartido con el mundo para dar alas a uno de los tratamientos más exitosos del pasado año.

Hablamos de la loción secante de la marca Mario Badescu que, aunque lleva más de 50 años vendiéndose en Estados Unidos, fue hace escasos meses cuando llegó a España y comenzó su meteórico ascenso a convertirse en un imprescindible en el neceser de toda adicta a la belleza.

Se trata de un pequeño botecito que contiene una mezcla de ácido salicílico, azufre y óxido de zinc: o, lo que es lo mismo, la mejor receta para secar granos y cualquier tipo de acumulación de grasa con suma rapidez.

A la vista se presenta como un polvo rosa que rellena un tercio del envase y reposa en el fondo de un líquido transparente y que en seguida apetece agitar. Pero cuidado, porque tal y como advierte la marca, no es esa la forma de utilizarlo, sino la que se explica a continuación:

1. Desmaquilla y limpia tu rostro secándolo bien al terminar.

2. Introduce un bastoncillo hacia el fondo del bote sin agitar ni remover el producto hasta que se impregne con la loción y el sedimento rosa.

3. Aplica justo encima del granito sin frotar y déjalo secar durante toda la noche (evita heridas abiertas y el contorno de los ojos).

4. Al día siguiente aclara con normalidad.

Aunque ayudará a que se seque más rápido, no podrá hacer desaparecer un grano que ya ha salido y que has estado tocando... Debes de aplicarlo cuando notas que la espinilla comienza a asomar y cuando todavía no puedes ver su cabeza para que su efecto no llegue casi ni a notarse.