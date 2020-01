Carbajosa aprueba una ordenanza para prevenir el alcoholismo y el tabaquismo

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado este jueves la “Ordenanza municipal para la prevención del alcoholismo y tabaquismo” que tiene como objetivo establecer y regular las medidas y actuaciones que permitan a la Administración municipal la prevención del consumo de drogas, especialmente de bebidas alcohólicas y tabaco y la reducción de los daños.

De esta forma, corresponderá al Ayuntamiento establecer los criterios que regulan la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de suministro y venta de bebidas alcohólicas. También podrá regular y autorizar, con carácter excepcional y ocasional, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública cuando la legislación vigente lo permita.

Otras de las competencias de esta Administración local será otorgar las pertinentes licencias municipales para la apertura de locales o lugares de suministro y venta de bebidas alcohólicas; y colaborar con los sistemas educativo y sanitario en materia de educación para la salud. También se coordinarán los programas de prevención e integración social que se desarrollen.

Según regula la nueva ordenanza municipal, el consumo de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse dentro del recinto cerrado de los establecimientos autorizados, no permitiéndose su venta, distribución o suministro al exterior ni su consumo fuera del establecimiento, salvo en terrazas o veladores y en las circunstancias que puedan contemplar autorizaciones extraordinarias para manifestaciones populares, ferias y fiestas patronales y locales. Además, no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en vías, espacios y zonas públicas, con carácter general. Podrá no obstante autorizarse dicho consumo en determinados espacios y zonas públicas con carácter excepcional y ocasional para manifestaciones populares, ferias y fiestas patronales o locales.

Las infracciones podrán ser sancionadas con multas desde 30€ hasta 600€ (en el caso de infracciones leves); de 600 a 10.000€, las infracciones graves (pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios, o el doble del beneficio obtenido si éste resultara superior a la cuantía de la multa). En los casos de especial gravedad, contumacia en la repetición de la infracción, trascendencia social notoria o grave riesgo o daño para la salud, las infracciones graves podrán acumular como sanción accesoria la suspensión total o parcial de la actividad o cierre total o parcial de la empresa, establecimiento, centro o servicio por un máximo de cinco años.

En el pleno se ha procedido también a la aprobación (con la abstención de Ciudadanos) de una modificación de crédito de 140.000 euros que se destinarán a la compra y reforma de un inmueble de 90m2 útiles situado en la calle La Fuente que servirá para ampliar y complementar las oficinas del Ayuntamiento de Carbajosa.

Los tres grupos políticos han apoyado la moción presentada por el Grupo Socialista para que el consultorio se convierta a la mayor brevedad posible en un Centro de Salud, instando a la Junta de Castilla y León a que dote al municipio de esta infraestructura y de los medios humanos y técnicos necesarios. También por unanimidad de los grupos políticos se ha aprobado la adhesión de Carbajosa a la Red Española de Ciudades por el Clima. Otros de los puntos en el orden del día era el nombramiento de Juez de paz, un cargo que ostentará Esmeralda López Polo; y la solicitud a UNICEF para la renovación del sello Ciudad Amiga de la Infancia.