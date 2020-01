Prisión incondicional por homicidio para la madre de la niña muerta en Logroño

Prisión incondicional para la madre de la niña de cinco años hallada muerta en un hotel de Logroño. Tras prestar declaración durante más de cuatro horas, el juez ha decretado su ingreso en prisión, acusada de homicidio, según informa Antena3. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja ,TSJR, la mujer ha comparecido esta tarde ante el juzgado de Guardia y la Fiscalía, en su informe, había solicitado la misma petición que ha ratificado esta misma tarde el juez.

Tras el suceso ocurrido el pasado lunes, la madre permanecía interna en el hospital San Pedro de Logroño y, esta misma mañana, se ha negado a declarar ante la Policía Nacional y al cumplirse las 72 horas desde su detención, que se produjo en el propio Hospital logroñés, ha pasado a disposición del juez.

A la salida del juzgado, el abogado de la mujer detenida, Pierre Schawrk, no ha querido desvelar si su clienta ha declarado o no aunque sí que ha dicho que la madre de la menor ha estado "serena, dentro de lo que cabe". Además, y en sintonía con sus declaraciones de esta misma mañana en la Policía Nacional y esta tarde a su llegada al Juzgado, el abogado ha repetido que "no va a hacer ninguna declaración" fuera de la sede judicial. "Esa va a ser la tónica que voy a seguir", ha explicado. "No voy a hacer ninguna declaración ni sobre su situación personal ni sobre cómo se encuentra el procedimiento ni tampoco una valoración jurídica".

La mujer ha tenido que ser tratada de las autolesiones que se produjo en el hotel. Los agentes encontraron a la detenida, de 35 años, sentada en el alféizar de la ventana del hotel con algunos cortes. La madre asegura que ella no mató a la pequeñas según los datos que dio a conocer el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz. La mujer nunca ha dado a entender "que es autora de ningún hecho" .

El delegado de Gobierno pidió "prudencia" a los medios de comunicación. La abuela de la niña y madre de la detenida también apareció muerta, ahogada en el río Ebro.

En cuanto a los resultados de la autopsia de la niña, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, señaló que "no se tendrán como mínimo en tres semanas", ya que los análisis solicitados a laboratorios de Madrid necesitan 21 días para obtener resultados.