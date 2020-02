¿Cuál es la mejor temperatura para limpiar el rostro?

La temperatura del agua es uno de los puntos más candentes en este tema y, tradicionalmente, la tendencia a la baja se postulaba como la favorita por su capacidad de activar la circulación. Hasta hoy, según informa el diario El Confidencial.

Existen infinidad de beneficios del agua sobre la piel. Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología, afirman que el órgano más grande de nuestro cuerpo está formado en un 30% por ella y, por lo tanto, necesita estar perfectamente hidratado para mostrarse más elástico, más resistente y evitar la pérdida de líquido que mantiene en su interior.

El segundo, es que resulta una gran aliada para arrastrar las partículas que se quedan depositadas sobre su superficie con el fin de eliminar la suciedad. Pero, aunque siempre hemos oído que el agua fría resulta estimulante gracias a que se produce una vasodilatación superficial para mantener la temperatura, lo cierto es que no ayuda en la labor de limpiar a conciencia.

El efecto de las bajas temperaturas es que la suciedad se endurece sobre la dermis y resulta más complicada de retirar. Es más, añade que aunque el efecto de contracción revitaliza, no resulta demasiado aconsejable para los cutis sensibles o para una tez con acné ya que puede tener un efecto rebote.

Estas pieles, aunque puede dar una sensación inicial de alivio, cuando a los pocos minutos se recupera la temperatura habitual la vasoconstricción se convierte en vasodilatación, produciendo una mayor segregación de sebo.

El agua caliente resulta mucho más agresiva sobre la tez. Corremos el riesgo de que al actuar más activamente en la limpieza, elimine aceites naturales y nutrientes que nuestro organismo necesita para una salud óptima.

El resultado es que a largo plazo se puede desencadenar un fragilización de la dermis que permite que se deshidrate más y se muestre más sensible. Sin embargo, desde el Centro de Estética Goya Germaine de Capuccini aconsejan que, una o dos veces a la semana, te limpies el cutis durante la ducha para aprovechar que el vapor que se genera te ayude a abrir los poros y así obtengas una mejor exfoliación posterior.

Pero como siempre, en la justa medida encontrarás la solución. Apela al sentido común y modula el sistema de limpieza y desmaquillado poniendo el termómetro a unos 30º. Aunque quizá te parezca un poco cálida, recuerda que tu temperatura corporal se encuentra más alta. La suciedad se elimina mejor cuando el elemento líquido está más caliente, porque parece que la 'ablanda'. Sin embargo, no te la juegues y no la uses con una gradación más alta en el rostro.