​Luaces: “Últimamente estamos entrenando en un campo lamentable y rezaremos porque no nos pase nada”

Claro y rotundo. Jabi Luaces explicó en rueda de prensa la situación que vive Unionistas en el día a día y el estado de los campos en los que entrena el equipo. Además, avisó sobre el Haro en un duelo directo en la clasificación.

Partido importante. “Es un suma y sigue. Nos enfrentamos a un equipo que está a un punto. El cómo ha sido nuestra primera vuelta, nos obliga a hacer una segunda vuelta intachable. El Haro es un rival directo. Con un buen resultado, seguiríamos en buena dinámica; un empate nos da el golaveraje; y una derrota nos mete de nuevo abajo”.

Haro. “Ya era un equipo que competía bien y con las incorporaciones lo hará mejor. Es un equipo rocoso y con buenas transiciones. Ha sido capaz de ganar en Lezama o Las Gaunas. Con iniciativa quizá le cueste algo más en casa”.

Bajas para el partido. “Mario por la expulsión y Garrido por la operación. Vamos a ver cómo está Portilla, que puede ser de la partida. Ha entrenado casi toda la semana con el grupo. Albístegui también tenemos que ver un poquito… Vamos a entrenar en un campo que a ver si no nos pasa nada. Últimamente estamos entrenando en un campo lamentable y rezaremos porque no nos pase nada”.

Situación del campo. “El día del Madrid hubo una gente que estaban de postureo. Contra el Alavés B estaba lamentable. El día del Real Madrid había mucha cámara pero ahora hemos vuelto a ser olvidado. Jueves, viernes y sábado no se tocó y el domingo estaba lamentable. Donde se entrena arriba, está lamentable. Y el Reina Sofía es otro mundo. Es lo que me está sorprendiendo, lo poquito que se cuida a Unionistas. No podemos entrenar ni un solo día en nuestro campo y ahora viene gente de fuera y pueden entrenar ahí el tiempo que le da la gana. Estas cosas no son lógicas. Somos el único equipo del mundo que no entrena nunca en el campo que juega. Me parece perfecto que venga un acontecimiento y lo pisen. Y uno de los equipos de la ciudad no puede pisar ni un día el campo. Para un equipo de la importancia de Unionistas en la ciudad, me estoy quedando sorprendidísimo. Y vengo de un equipo humilde. Está muy alejado el trato a un equipo de Segunda B… Tenemos que cambiarnos en el Reina Sofía en la calle, salir desnudos a ducharnos o el otro día no había agua y teníamos que ducharnos en casa. Y al final, un día, vamos a tener una desgracia con la salud de los jugadores. Parecemos un equipo del Tercer Mundo. A ver si alguien escucha y pone los medios para que no estemos así”.