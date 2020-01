​Larrazábal omite valorar públicamente el mercado de fichajes: “Esa valoración se la transmitiré a la Inteligencia Deportiva cuando tenga la posibilidad de hablar con ellos”

El entrenador del Salamanca CF UDS, Aitor Larrazábal, explicó la situación del mercado de fichajes y que, a esta hora, todavía no han cobrado los atrasos. El técnico dejó claro que él no pinta nada en el mercado de fichajes y que la propiedad es la que decide.

Mercado de fichajes. “Creo que es una pregunta más para la Dirección Deportiva. Hace tres días, los frentes que tenía abiertos los cerré. La comunicación tanto del propietario como de la Dirección Deportiva es que se encargaban de los fichajes. Cuando lleguen (los nuevos jugadores) veremos quienes son y tener más información de ellos. Siempre y cuando vengan para sumar, es lo que necesitamos. Esa valoración se la transmitiré a la Inteligencia Deportiva cuando tenga la posibilidad de hablar con ellos”.

Fichajes. “Más o menos tengo alguna idea. Pero, si soy franco, no demasiado. Tampoco conocía cuando llegué a Jehú, Chatón o Martín… tener muchísima información de fuera no me va a servir hasta que esté con ellos”.

Falta de comunicación. “Aquí es diferente. La propiedad decide quién tiene que estar, quién no y cuando. No me había ocurrido porque nunca había estado en un club con un propietario que está fuera. Es diferente y es peculiar. Yo estoy aquí para intentar sacar el máximo rendimiento de los jugadores. El equipo no se ha caído aunque no estamos para hacer grandes partidos”.

Enfermería. “Durante la semana se ha caído Ubis y las lesiones repercuten en el funcionamiento del grupo”.

Relación con Lovato. “Esporádicamente hablo con él y le digo lo que creo que le tengo que decir. Y él también como propietario”.

Ángel Sánchez. “Es una pregunta para la Inteligencia Deportiva. Yo no he pedido su marcha. Parece que puede salir pero es una situación del club. El mercado nacional sí queda cerrado”.

Impagos. “Nos han prometido que entre ayer y hoy nos iban a pagar. Cuando llegué no entregué mi número de cuenta y lo haré ahora. Yo a esta hora no he cobrado. Pero se nos ha prometido que sí”.