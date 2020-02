​Varios salmantinos, entre los más de 13.000 aspirantes que se examinan para cubrir 900 plazas en Instituciones Penitenciarias: “”

Este próximo domingo, un total de 13.212 aspirantes se enfrentarán en diez facultades de la Universidad Complutense de Madrid a la oposición para cubrir 900 plazas en los servicios de los centros penitenciarios y los centros de inserción social de la Administración Penitenciaria. Entre todos ellos, varios salmantinos que se presentan con un claro objetivo: sacar plaza.

Uno de estos charros que estará presente en la capital de España para presentarse a la oposición explica a SALAMANCA24HORAS que será su tercer intento por lograr plaza, aunque “es el primer año que me presento con garantías” ya que la primera vez fue “sin estudiar, para ver cómo era el examen y la experiencia” y la segunda, que fue el año pasado, “me presenté pero no me había dado tiempo a estudiar toda la materia”.

El examen tendrá lugar a partir de las 10 horas y los aspirantes son un total de 7.348 mujeres y 5.864 hombres que acudirán a las facultades de Filología, Derecho, Biológicas, Geografía, Farmacia, Químicas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Información, Geología e Informática de la citada universidad.

Según este salmantino, preparar la prueba “es duro porque no es lo mismo que estudiar una carrera”, ya que durante la etapa universitaria puedes preparar los exámenes “con un mes o mes y medio de antelación” y el resto del año es “más práctico, con trabajos y yendo a clase”.

“A mí me cuesta más la oposición, porque tienes que tener una rutina durante toda la semana, durante seis o siete días, estudiando por la mañana y por la tarde, te tienes que quitar de muchas cosas…” enumera el salmantino, aunque asegura que “al final, aunque es duro, coges la rutina y te acostumbras un poco”.

Un supuesto teórico con legislación penitenciaria y del Estado

La prueba que se celebra este domingo consiste en un cuestionario de 150 preguntas sobre la legislación del Estado y la legislación penitenciaria. “Para mí es más complicado estudiar la legislación española, lo que es la Constitución y el Poder Judicial, porque la Ley Penitenciaria, aunque es larga, la tengo familiarizada por la carrera”, cuenta, antes de apuntar que estudió el Grado en Criminología, por lo que “los conceptos me resultan más sencillos y, no es que sea más fácil o difícil, pero a mí me resulta más sencillo”.

Quienes la superen se someterán al ejercicio de supuestos prácticos y, más tarde, a las pruebas médicas. “No tienes que cambiar la materia de estudio, pero como sí es diferente el examen, la forma de estudiar no es la misma”, relata, señalando que en la academia en la que se preparara “hago simulacros con casos prácticos, y la forma de afrontarlo es lo mismo”.

Unas plazas que “no son pocas” aunque la oferta deberá mantenerse durante los próximos años

La convocatoria, publicada el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, se suma a la del año anterior y a convocatorias para otros cuerpos de la Administración Penitenciaria, lo que supone la incorporación de 2.120 efectivos desde 2018. “El número de plazas no es malo, no me parecen muchas pero tampoco son pocas en relación a las que salieron en los años anteriores”, afirma.

“El único problema es que hay una gran falta de plazas en las instituciones penitenciarias, por lo que deberían cubrirse en los próximos años con una gran oferta”, indica.

Sobre un posible destino, a este salmantino no le gustaría acabar en Baleares, por la distancia con su ciudad, o en Madrid “porque no me gustan las ciudades tan grandes”, aunque no hay un centro como tal “en el que no quiera acabar ahí”.