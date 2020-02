¿Cómo viven el Brexit los salmantinos en Reino Unido?: “Hay mucha confusión e incertidumbre”

Aiala Suso: “Hay mucha confusión, nadie tenía ningún plan”

Aiala (29 años) ya lleva más de cuatro trabajando en Brighton, aunque ya estuvo anteriormente viviendo allí durante dos años. Esa pausa intermedia de un año hizo que perdiera la antigüedad acumulada, por lo que todavía no puede pedir la residencia, conocida como Settled Status, para la que exigen un mínimo de cinco años. Sí cuenta, sin embargo, con el pre-settled. Y dado que este año será de transición, cuando llegue el 1 de enero del 2021 ya podrá pedir la residencia.

Su suerte, según relata, es vivir en una ciudad que define “como una burbuja”, ya que al igual que Londres, tiene una mezcla muy grande de nacionalidades. Es por eso que allí el Brexit se ve de otra manera: “Aquí no te das cuenta porque la gente está muy acostumbrada a vivir con extranjeros”. De hecho, Brighton es una capital que destaca precisamente por su ambiente verde y por ser la ciudad más gay friendly del Reino Unido: “Nadie se esperaba lo que salió”.

Sobre el ambiente que se ha respirado allí en los últimos meses cuenta que “hay mucha confusión. Todo ha sido una campaña para el Brexit pero no sabían qué hacer después, no había ningún plan”. Por eso, la gente quiere salir de dudas: “Mucha gente está harta y quieren que sea ya porque llevan ya años que no se sabe qué va a pasar y muchos dependen de empresas extranjeras”.

Personalmente, Aiala cree que el Brexit forma parte de la ola conservadora que ha arrasado Europa en los últimos años: “Es el resultado del nacionalismo, de un sentimiento, no de una ideología política, porque se puede ajustar a la derecha y la izquierda”. Especialmente en el Reino Unido, que mantiene su postura respecto al antiguo Imperio Británico. Ella, sin embargo, cree que la campaña que ha hecho Nigel Farage ha creado muchos mitos sobre los inmigrantes: “Los ha culpado de cosas que no tienen culpa”.

Aunque a corto plazo Aiala no ve mucho problema, sí cree que lo habrá a medio-largo: “La gente no va a querer venir aquí tanto, va a cambiar el ambiente hacia algo menos hospitalario para los extranjeros”. Por ejemplo, como mencionaba, Londres y Brighton tienen gente de todo el mundo, algo que se va a perder. “No sé si me compensa a largo plazo. Me hace pensar y me da pena, porque ya tengo una vida aquí. Siento que he crecido aquí”, lamenta.

Carlos Panadero: “Se habla del tema pero no con excesiva importancia”

Carlos (23 años) es un ‘recién llegado’: se ha mudado a Whitechapel (Londres) hace apenas dos semanas, coincidiendo con el periodo clave. Tras formarse durante seis años en coctelería, vinos y corte de jamón, ha viajado hasta allí para perfeccionar su inglés y aprender nuevas formas de trabajo.

Cuenta que al llevar poco tiempo “no he podido notar muchos cambios”. “Yo aquí veo las cosas normales, se habla del tema, pero no con excesiva importancia, ya que no se realizarán cambios hasta enero de 2021”, explica.

Su intención es quedarse allí en torno a un año, aunque dependiendo de cómo afecte la salida puede que se quede más o menos tiempo. De momento, Carlos ha tenido que solicitar el Settled Status, un permiso de residencia para poder quedarse una vez que se realice el Brexit.

Sobre su trabajo detalla que en su caso no suele tardar más de una semana en encontrar trabajo con muy buenas condiciones, por lo que no cree que vaya a tener problemas en este sentido: “Con solicitar el NIN (que es como el número de la Seguridad Social aquí) puedes trabajar sin problema, y lo conceden siempre”.

Con respecto al Brexit opina que: “Yo hubiera preferido que no saliera de la UE, sinceramente. Pero creo que las cosas no se pondrán muy difíciles porque a Reino Unido le interesa mantener una buena relación con la UE. Pero de momento todo son especulaciones, ya que ni los mismos británicos saben que pasará a partir de enero de 2021...”.

Marta Delgado Queipo: “Los ingleses de Londres te intentan hacer saber que eres bienvenida y que es una cosa más de los pueblos pequeños”

Esta salmantina (36 años) es ya casi una veterana en el reino Unido, ya que reside desde hace casi ocho años en Londres trabajando como assistant manager en un restaurante. De momento, está a la espera de ver qué pasa: “No sé si alguien tiene muy claro las consecuencias de esto”.

Sobre la situación allí, Marta también habla de incertidumbre: “La gente está esperando a ver qué pasa”. Aunque añadía que la actitud de los ingleses con respecto al Brexit varía en función de dónde estén: “Los ingleses de Londres te intentan hacer saber que eres bienvenida y que es una cosa más de los pueblos pequeños”.

Eso sí, cree que esta salida de la Unión Europea “es un error enorme y que se acabarán arrepintiendo, pero es lo que ellos han decidido”. En lo personal, Marta por el momento no ha comenzado con la burocracia, aunque sí cree que tendrá problemas con algunas cosas del día a día, como a la hora de viajar con carne o con el fin del roaming gratis, entre otras.

¿Cómo viene el futuro? “Incierto y con mis ahorros valiendo mucho menos”.