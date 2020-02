​La tradición de los productos porcinos en la mesa continúa de la mano del restaurante DOZE

Es la época de matanza. Históricamente, la llegada de San Antón suponía también la llegada de los productos porcinos a la cocina charra. Y manteniendo esa tradición pero adaptado a los tiempos de hoy en día el restaurante&premiumbar DOZE ofrece el mejor menú degustación de Salamanca con productos del cerdo.

Además, productos contrastados, ya que DOZE colabora con La Hoja del Carrasco, jamonera de Guijuelo con experiencia desde 1896, lo que asegura la calidad del ‘Menú Gorrino’ desde el aperitivo hasta el postre.

Un menú degustación que comienza con un delicioso aperitivo de caldito de jamón al aroma de Jerez con yema de huevo encurtida y jamón de bellota para dar paso a un entrante de bocado consistente en croquetas de caña de lomo ibérico de bellota empanada en panko.

Después, turno para un entrante para chuparte los dedos, ya que se ofrecen canelones de costilla deshuesada. El paladar estará dispuesto entonces para un primero por la jeta que consiste en maki de carrillera ibérica con huevas vegetales, plato que dejará paso al dim sum de oreja de cerdo ibérico confitada a baja temperatura con salsa kimchi.

Tras ello, una deliciosa lengua de cerdo ibérica estofada con salsa thai de la que no podrás dejar de hablar, siempre y cuando no te interrumpa la presa ibérica a la parrilla con salsa de cacao amargo y salteado de mango. Pero eso no es todo, ya que para los más golosos habrá una torrija de pan brioche y chocolate blanco al aroma de naranja.

Este increíble menú degustación se ofrecerá únicamente del 30 de enero al 9 de febrero en horario de comida, y el precio es de tan solo 27 euros por persona, IVA incluido. Para reservar se puede llamar al 923 21 14 23, escribir un correo a reservas@restaurantedoze.es o acudiendo al propio restaurante, situado en la plaza de la Isla de la Rúa, 3.