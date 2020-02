Crónica de un salmantino en el corazón del coronavirus

El mercado es un hervidero de gente haciendo las últimas compras antes de celebrar la nochevieja china. Los tenderos gritan las virtudes de sus apreciados productos: la dulzura de los mangos, la calidad de las capturas de la pesca de esta madrugada o los pollos frescos, tan frescos que los sacrifican y despluman delante del cliente. Las personas se arremolinan bulliciosas en torno a cada puesto mientras estallan petardos y fuegos artificiales sin parar. La gente acude con bolsas llenas a casa de sus amigos y familiares. Todo es algarabía, risas y felicitaciones.

Esa escena, típica de estas fechas en China, este año es impensable. Este año, el año de la rata, solo hay grandes carteles rojos anunciando la prohibición de abrir los mercados y de mercadear con animales vivos, calles vacías, negocios cerrados y timbres que no suenan porque la gente está encerrada en casa y han colgado carteles a las puertas diciendo que no se reciben visitas. “No puedo poner en riesgo la salud de mi familia, por eso he decido poner el cartel” declara la señora Xu, una vecina del distrito, “este año quien quiera felicitarme, tendrá que hacerlo por teléfono”.

En este distrito pesquero e industrial de la provincia de Shandong dos días antes del año nuevo empezó a correr un rumor que se confirmó rápidamente: un trabajador de una de las fábricas de la zona oriundo de Wuhan había sido diagnosticado como infectado y portador del 2019n-CoV, el coronavirus que asusta al mundo. Enseguida se declaró la cuarentena para todos los trabajadores del hospital y la gente comenzó a encerrarse en casa. Él fue el primero hace diez días, ahora ya se han superado los 200 casos en toda la provincia. El desconocido virus pasó de algún animal salvaje, aún sin especificar, a los humanos en un mercado de la ciudad de Wuhan, en el centro del país. Desde allí saltó al resto de regiones alcanzando, por el momento, a alrededor de 14.000 personas. Ahora el miedo se ha apoderado de un país acostumbrado a las muchedumbres, perfecto caldo de cultivo para la transmisión rápida y extensa de cualquier virus.

En lugares como este los vecinos se han organizado para crear pequeñas patrullas de vigilancia. En los accesos a las calles residenciales e incluso en algunos accesos a edificios se han colocado improvisados controles de personas. Por turnos, se encargan de vigilar que no acceda nadie que no resida allí. A mi, un extranjero que solo aparece de visita de vez en cuando por este lugar, mucha gente no me conoce y me cierran el paso en varias ocasiones. Cada vecindario se las ha apañado con lo que tiene para crear sus propios pasos fronterizos, unos lo han hecho con vallas y casetas, otros con puertas metálicas y algunos incluso levantado una especie de barricadas con los restos de escombros de las demoliciones de casas que están cambiando el paisaje del distrito por un mar de grúas. El paisaje y el ambiente rozan lo surreal.

A pesar del aire fantasmal que tiene todo y de que se han cancelado todas las conexiones interprovinciales de autobuses, hay ciertos detalles de normalidad. Algunos supermercados y farmacias permanecen abiertos e incluso algunos valientes se atreven a salir a hacer deporte. Pero quienes continúan como si no pasara nada son un grupo de ancianos que en ausencia del habitual trasiego de gente se han hecho dueños y señores del distrito: pasean libremente por las calles y se sientan a tomar el sol en cualquier lugar y todo ello sin máscaras ni ninguna medida de protección. “No hay problema” me dice uno de ellos “si no hay gente en las calles, nadie me puede contagiar nada”. Razón no le falta.

Apenas un par de días antes de saltar todas las alarmas me encontraba en Pekín, en donde todo era normalidad: grandes atascos en las carreteras, metros atestados y gente en las calles. Incluso en las estaciones de tren nadie parecía preocupado, apenas se veían mascaras. Ahora se sabe que fue precisamente en esos días de normalidad cuando se infectó el grueso de los casos que durante esta última semana han salido a la luz. Ya se sabía de la existencia del virus, pero la información no fluyó al inicio y las medidas preventivas tampoco. Los que si fluyeron fueron los cinco millones de personas que se calcula que salieron de Wuhan en esos días.

En un distrito pesquero como este, donde gran parte de la población vive de las capturas en el mar, hay otra cosa que preocupa además del virus: la falta de ingresos. El señor Wang, encargado de distribuir pescado se muestra preocupado: “Hemos tenido que tirar a la basura la mayor parte del pescado y el marisco. Debido a los cortes y restricciones en las carreteras no podemos trasladar los productos a otras regiones. La lonja permanece cerrada, la situación es un desastre económico.” Los barcos de madera que usan aquí los pescadores llevan amarrados varios días y así seguirán hasta que se rebajen las restricciones.

Nadie sabe hasta cuando durará esta situación. Mucha gente se muestra esperanzada y confiada en las medidas que ha tomado el gobierno y esperan que todo se controle pronto, otros muestran más desconfianza sobre las cifras oficiales, pero, por el momento, son lo único a lo que agarrarse. Cunde cierto nerviosismo y ansiedad por saber cuándo los niños podrán volver al colegio, cuándo se podrá volver a trabajar o, simplemente, cuándo se podrá salir a pasear sin preocupaciones. Mientras tanto los rumores, ninguno real, hacen su trabajo entre una población encerrada en casa y que solo ve el mundo a través de la televisión, un internet a medio gas o la ventana: gente que ha escapado de Wuhan y ha llegado hasta aquí, un desconocido portador del virus ha estado deambulando por la calle escupiendo aquí y allí, el tío del vecino se ha infectado, la ciudad va a cerrar, etc.

La situación es indudablemente seria, pero a pesar de la alarma y aunque el número de casos sigue creciendo, no debemos olvidar que estamos ante un país de mil cuatrocientos millones de habitantes, es decir, que a día de hoy alrededor del 0,001% de la población de China tiene el virus. No solo corren rápido los virus, si no también el miedo. Hay miedo al vecino, pero sobre todo al que no lo es, hay miedo a una tos cercana, miedo al coche con matrícula de otro lugar, miedo a pisar la calle o a coger un tren, hay miedo a quien viene de Wuhan y, en otros países, miedo a quien viene de China. Y quizá esa debería de ser la mayor alarma, lo fácil y efectivo que es transmitir a nivel global no solo un virus, si no, sobre todo, el miedo.