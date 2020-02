​Proponen que las cuotas de las AMPAS puedan deducirse en la declaración de la renta

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicado que la coalición ha presentado en el Senado una moción para incluir en los supuestos deducibles en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las cuotas de las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro país.

En la actualidad sindicatos, partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales y otras donaciones a actividades prioritarias de mecenazgo pueden beneficiarse de las deducciones previstas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También son deducibles de la cuota del IRPF los donativos a, entre otros, las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, los incentivos fiscales al mecenazgo, a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y a la Iglesia, pero no las cuotas a las AMPAS.

El senador ha elogiado el papel de las AMPAS y el esfuerzo que soportan. “A día de hoy estas asociaciones son una parte importante del funcionamiento del centro educativo, ya que es una de las vías a través de las cual las familias participan en el desarrollo de las actividades de la escuela y tienen un papel formativo, informativo y de representación ‘vital’ dentro de la estructura de las escuelas”, ha indicado.

Un estudio de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) en colaboración con el BBVA y la UNESCO ‘Las AMPAS en el sistema escolar español: cómo son, qué necesitan y en qué creen’, elaborado a partir de una encuesta a 161 AMPAS de España que representan a más de 21.000 familia en centros públicos, privados y concertados, concluye que la mitad de estas organizaciones no disponen de dotaciones (ni local, ni ordenador ni teléfono) y que el 80% tiene menos de 20 integrantes comprometidos que se desenvuelven en la “precariedad”. Según el informe, menos del 5% cuenta con personal auxiliar. Más de la mitad no dispone de ningún apoyo económico ni material que no sea el de las cuotas de socios. Del escaso 50% que sí recibe algún tipo de apoyo, tres de cada 10 lo reciben del ayuntamiento y solo un 10% de la comunidad autónoma correspondiente.

Mulet ha explicado que “quienes han estado dentro de un AMPA son conscientes que las necesidades de estas entidades son crecientes, como también lo son los problemas que experimentan muchos centros y alumnos”. Para el senador valencianista, “una colaboración del Estado con algo tan sencillo, como la inclusión de las aportaciones a las AMPAS entre los supuestos deducibles, supondría un espaldarazo importante al trabajo diario e incansable que realizan estas entidades, dinamizaría sus proyectos, potencialidades y facilitaría que muchos padres y madres sin asociar, se hicieran socios y socias de estas entidades, lo que redundaría en más recursos de todo tipo”. La moción pide también que se informe a las confederaciones de AMPAS de estos beneficios fiscales.

La actividad de las AMPAS

Las AMPAS y sus miembros, que tienen un funcionamiento totalmente altruista, sin ánimo de lucro y con un objetivo claro centrado en la mejora de la educación de los hijos escolarizados, soportan una intensa actividad a lo largo del año, con reuniones del Consejo Escolar, propuestas de realización de actividades complementarias y extraescolares y colaboran en el desarrollo de las mismas o de fomento de la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Entre los principales objetivos de las AMPAS figuran el traslado de la comunicación entre la dirección del colegio y los padres y madres, conocer y participar en el Proyecto Educativo de Centro y la Programación, actividades, en la gestión económica del centro y poder conocer a qué se destina dicho dinero. También participan y promueven cursos de formación destinados tanto a los padres y madres (gestión de emociones, alfabetización, absentismo, relación con los hijos, prevención de las drogas, acoso escolar, rendimiento académico, técnicas de estudio, primeros auxilios, hábitos saludables, sexualidad de sus hijos, gestión del banco de libros) y un largo etcétera.