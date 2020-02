Las colonias 'low cost' de Mercadona que más se parecen a los perfumes originales

Mercadona es la cadena de supermercados de España que destaca, a parte de por sus productos alimentarios, por la sección de belleza y cuidado del cuerpo, con productos de primeras marcas y de Deliplus.

Entre estos productos de cosmética low cost destacan la crema corporal de aceite de oliva, la crema antiedad protectora día 24K Gold, la de Caviar y, como no, la Sisbela y su serum regenerador. Pero en Mercadona también encontramos equivalencias de perfumes, es decir, fragancias que huelen de forma muy similar a los productos de primeras marcas, pero por un precio mucho más económicos. El diario digital 20minutos destaca los siguientes:

Rose Nude de Mercadona - Chloé by Chloé: Chloé by Chloé es uno de los perfumes más vendidos entre el público femenino en los últimos años. En Mercadona encontramos el modelo de imitación bajo el nombre Rose Nude. No es casualidad, ya que es una fragancias floral rosa. La equivalencia del supermercado tiene notas de lichi, rosa, muguet y almizcle.

9.60 de Mercadona - Ck One de Calvin Klein: Las notas olfativas principales de Ck One de Calvin Klein son amaderado, cítrico y floral. Están muy conseguidas en la colonia 9.60 de Mercadona, una sport water fresca pensada para utilizarla tras la ducha o el ejercicio físico.

Amour d´Anouk de Mercadona – Pure Posion de Dior: Esta fragancia de Dior está dirigida especialmente a las chicas jóvenes, por la frescura de su olor. Destaca el jazmín, con notas de base a vainilla. En el caso del clon de Mercadona, la colonia está destilada a base de rosa y jazmín, de ahí su gran parecido.



Como tú. Aventura de Mercadona - Fahrenheit de Dior: Esta fragancia de Dior es una de las más tradicionales entre el público masculino desde hace años y continúa entre las más vendidas. Sus notas de salida son especiado, cítrico y floral, con notas de lavanda, mandarina, flor de espino o cedro, con nuez moscada, clavel, sándalo y jazmín entre otros.



Elección Privada de Mercadona - La Vie Est Belle Lancôme: La Vie Est Belle, el inconfundible perfume de Lancôme, también tiene su clon en los lineales de colonias low cost de Mercadona, y se llama elección Privada. La colonia original pertenece a la familia floral frutal, con bergamota, naranja, pera, capullos del grosellero y pimienta rosa como notas de salida.



Como tú. Fuerza de Mercadona - Le Male de Jean Paul Gaultier: Le Male es una de las colonias de hombre que mejor se diferencia por su olor característico. Tiene notas olfativas a amaderado, especiado y fresco naturaleza. En Mercadona, la colonia que mejor imita este olor es Como tú. Fuerza. Tiene esencias de abrótano, lavanda, menta, bergamota, cardamomo, alcaravea, flor de azahar del naranjo, canela, sándalo y cedro.