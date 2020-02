​“Probablemente la victoria contra el cáncer de mama sea una de las que más cerca estén”

Este martes, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer y Salamanca tiene mucho que decir en los avances contra la enfermedad gracias al Dr. Atanasio Pandiella quien, con la colaboración de CRIS Contra el Cáncer, ha conseguido sacar adelante dos proyectos innovadores que buscan reducir exponencialmente la incidencia del cáncer de mama y de ovarios.

“Para seguir progresando como sociedad hay que apoyar la investigación a todos los niveles”. De esta forma expresa el Dr. Pandiella la necesidad de invertir en ciencia, algo que ofrecerá un nivel de vida mejor, no solo para nosotros, sino también para las sociedades venideras. “Si se disminuye la financiación en ciencia, todo va más lento. Esto es una decisión que debe tomar la sociedad a través de los que gobiernan. Hace falta dinero porque en los últimos años se ha reducido la inversión en ciencia y eso afecta a todo. Hay que presionar más para tener más posibilidades en todos los ámbitos”.

#2040ElAñoQueVencimosElCáncer es el lema que desde CRIS Contra el Cáncer le ponen a este 4 de febrero. Sin embargo, el doctor Pandiella es más cauto en cuanto a fechas. “Tengo esperanzas muy buenas pero me da pudor poner una fecha. No es lo mismo poner la fecha de fin para un tipo de cáncer y otro, puesto que en algunos estamos avanzando bien como el de mama, el de piel… Pero hay algunos que se siguen resistiendo, como el de páncreas; por eso no estoy seguro de que se vaya a dar solución a todos a la vez”, afirma Pandiella, quien, aún así, se muestra optimista “a lo largo de este siglo vamos a ir viendo la victoria sobre diferentes tipos de tumores y probablemente el de mama sea uno de los que tengamos más cerca y probablemente en estas fechas”.

Luchas contra el cáncer de mama y de ovarios desde Salamanca

El doctor Atanasio Pandiella está al frente de dos importantes proyectos de investigación con los que busca hacer frente al cáncer de mama y de ovarios.

El primero de ellos es uno de los más frecuentes en la sociedad. Se estima que el cáncer de mama afecta a una de cada diez mujeres, una frecuencia que Pandiella califica de “elevadísima. No me gusta dar número, pero a veces hay que darlos para que se vea el impacto. Actualmente se diagnostican 15.000 casos de cáncer de mama al año, siendo conservador. Por ello estamos hablando de una patología muy corriente en la población femenina”, asegura el doctor.

En el cáncer de mama los médicos y los patólogos distinguen tres tipos: el hormonal, el Her2+ y el triple negativo. El equipo del doctor Pandiella trabaja sobre el Her2 positivo “porque se trata de un cáncer que representa el veinte por ciento de los casos y aunque ha habido avances, hay pacientes que tienen la enfermedad avanzada y no responden bien a las terapias convencionales. Lo que hacemos con nuestra investigación es centrarnos en saber por qué no responden bien a esas terapias y buscamos nuevos tratamientos que puedan hacer frente a la enfermedad. Encontrar cuales son las causas de resistencia a esos fármacos y desarrollar estrategias nuevas.”, explica a SALAMANCA24HORAS.COM.

En el caso de los avances contra el cáncer de ovarios, asegura, están más lejos que con el de mama. “Este tipo de cáncer tiene otras características clínicas y se detecta más tarde, por ello la sobrevivencia es menor que el otro. Por la parte del cuerpo en la que se encuentran, es un lugar en el que es más difícil acceder y también de detectar, por eso a veces se presentan en estados más avanzados.

Lo que estamos haciendo nosotros para intentar combatir este tipo de cáncer es tomar muestra de tumores de pacientes y analizar los cientos de proteínas que tienen. De esta forma vemos aquellas que puedan estar en las células tumorales y que atacan de manera selectiva. De esa manera podemos diseñar fármacos que hagan frente a esas células cancerígenas”, explica Pandiella.

Ensayos clínicos con una elevada eficacia

Gracias también a la participación del Dr. Alberto Ocaña, “el lleva la parte más clínica”, y gracias a la vinculación con el grupo de investigación clínica, el equipo de Pandiella ha podido desarrollar ensayos clínicos. De esta forma han logrado probar algunas de estas terapias en pacientes con cáncer de mama –“En el caso de los pacientes con cáncer de ovario, aún no se puede”, afirma el propio doctor”-

Una investigación lenta, pero con la que el propio Pandiella se muestra muy contento. “Estoy conforme con los tiempos que manejamos, trabajar en pacientes es lento porque hay que asegurar que lo que le vamos a ofrecer no es negativo para su avance contra la enfermedad, pero el nivel de eficacia ha sido bastante buena y acabamos de terminar un ensayo en fase dos con pacientes. Es tal el éxito que ya estamos considerando y estudiando dar un paso más e ir a un ensayo en fase clínica 3”. Algo que, sin embargo, requiere de una elevada cantidad de dinero por lo que se están encontrado con el serio problema de la financiación.

Recomendaciones para prevenir el cáncer

La lucha contra el cáncer cada vez le gana un mayor terreno a la enfermedad gracias a la aportación a la sociedad de investigadores como el Dr. Atanasio Pandiella. Sin embargo, el propio doctor asegura que hay que llevar a cabo una serie recomendaciones para intentar minimizar el riesgo de padecer cáncer.

El uso del tabaco sigue siendo uno de los mayores enemigos de la salud del ser humano. El tabaco tiene un incidencia grave en el cáncer de pulmón, en el de vejiga o en el de boca, “por no hablar de los efectos que no son debido a cáncer sino, por ejemplo, al efecto negativo que produce sobre el aparato cardiovascular”, apunta Pandiella.

Otro de los enemigos que no está tan arraigado y aceptado como tal en la sociedad son las carnes rojas. “El abuso de ingesta de este tipo de carne es perjudicial para la salud. Se necesita incluir una dieta con mayor presencia de vegetales y fruta, mucho mayor de la que estamos tomando ahora. No digo que haya que eliminar la carne roja, pero si reducir su ingesta, porque con esto disminuiría el riesgo de padecer cáncer de colon que es de los más frecuentes”.

En cuanto al cáncer de piel, el doctor Pandiella asegura que es necesario evitar quemarse por los rayos del sol y subraya la importancia de tener también en cuenta este aspecto en épocas como la primavera. “Es esencial protegerse del sol no solo en verano y usar cremas con la máxima protección”.

Por último, la obesidad guarda una estrecha relación en cuanto a la causa de la aparición de algunos cánceres de mama. De esta forma, el investigador recomienda evitar una vida sedentaria y realizar ejercicio físico todos los días.





Por tanto, si logramos vencer el sedentarismo, reducir la ingesta de carnes rojas sustituyéndolas por más vegetales y verduras, se omite el consumo de tabaco y se protege del sol, las personas ya tendrán una parte muy importante ganada a la batalla contra el cáncer. Una guerra de la que quizá algún día la sociedad salga vencedora gracias al trabajo de profesionales como el doctor Atanasio Pandiella.