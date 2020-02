La Escuela de Ciclismo Salmantina se viste de largo en Carbajosa

Durante el fin de semana, la Escuela de Ciclismo Salmantina realizó su presentación oficial. Desde los más pequeños hasta el primer equipo pasaron por las pistas de tenis de Carbajosa de la Sagrada para dicho acto.

Hasta allí también acudieron el alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, y el concejal de Deportes de la localidad, Domingo Elena. Ambos ejercieron de anfitriones para los treinta corredores que formarán este año la escuela, bajo el mando de seis monitores. A ellas se sumaron los ocho cadetes y los ocho másteres. Esteban Bautista será el director de la Escuela.

Tampoco faltaron al acto los numerosos patrocinadores con los que cuenta la Escuela a los que su máximo responsable, Francisco José Domínguez, quiso agradecer el apoyo, al igual que a las familias, pilares imprescindibles ambos de un proyecto que no para de crecer.

Ex ciclistas como Santi Blanco y la ex responsable de la Escuela, Isabel Quevedo, el mecánico Luis Luengo, que confesaba que se marcha a realizar la Vuelta a Andalucía con el coche neutron, y otros ex miembros del club, como Óscar Sánchez, no faltaron a un acto al que se puso fin con un humilde, pero ameno, ágape.