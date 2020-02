¿Cuánto cobraron Shakira y Jennifer López por su actuación en la final de la Super Bowl 2020?

La Super Bowl aglutina espectadores a lo largo y ancho del mundo cada año para disfrutar de un acontecimiento único en el calendario deportivo. Este año las encargadas de deleitar al público en el intermedio de la final de la Super Bowl 2020 han sido Shakira y Jennifer López. El descanso, y la actuación que en ese tramo se realiza, son sin lugar a duda los grandes protagonistas más allá de la faceta deportiva. La pasada edición tuvo más de 98 millones de espectadores que disfrutaron de la actuación que realizaron los raperos Travis Scott y Big Boy, junto a la banda Maroon 5.

La cantidad de dinero que mueve todo el evento es difícilmente medible; sin embargo, saber que ninguno de los artistas que allí actúan son remunerados es verdaderamente sorprendente. Figuras como Beyoncé, Bruno Mars, U2, Coldplay, Lady Gaga, The Who, Paul McCartney, y hasta el rey del pop, Michael Jackson, no percibieron ni un euro por su trabajo, según informa Antena3.

La organización de la Super Bowl simplemente se limita a cubrir los costes de producción de los artistas de forma íntegra. Ellos, por su parte, obtienen otro tipo de beneficios de forma indirecta, ya que los artistas experimentan un significativo aumento de reproducciones en plataformas como Spotify o YouTube, lo que se traduce en grandes beneficios, casi a la par de los emolumentos que reciben por cada 'show'.

El año pasado Maroon 5 pasó de ganar 180.779.831 euros a 1.1 millones por concierto; las canciones de Justin Timberlake después de su actuación en el 2018, por ejemplo, aumentaron un 21,4% en Spotify; y sin duda, los que han tenido más ganancias son Coldplay y Beyoncé, cuyas ganancias crecieron en más de 5,5 millones de euros.