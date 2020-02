​Dani Herranz, un “One Club Men” que dice adiós al Navega

Dani Herranz es un ejemplo en el Club Deportivo Navega. Ha estado durante diecinueve temporadas defendiendo la camiseta del conjunto escolar y ahora, debido a unas oposiciones, se ha despedido de la entidad rojilla. Un “One Club Men” que ha pasado toda su vida futbolística en el Navega.

“Llevo toda mi vida en el Navega. 19 años. No conozco otro club. Empecé el primer año de benjamín y pasé once años por el fútbol base. Luego he estado ocho como senior”, explica Dani en SALAMANCA24HORAS.

El lateral explica el porqué de esta decisión: “Es un tema de estudios por la oposición para Policía Nacional. Pasé las pruebas físicas y el teórico. Ahora tengo en unos días el reconocimiento médico y la entrevista y quiero evitar riesgos porque me ha costado mucho llegar hasta aquí. Este puede ser un adiós definitivo o provisional. Tengo el reconocimiento a finales de febrero”.

Dani Herranz ha actuado en diversas facetas dentro del club. “He jugado siempre pero también me he dedicado como formador. Estos dos últimos años he estado en el cuerpo técnico del Infantil A y también estuve antes en el Juvenil B. Estos días hablaba con Juanfran sobre formar y no sabía que, cuando empecé a entrenar iba a aprender tanto. Esto es un constante aprendizaje cuando juegas y cuando entrenas”, continúa.

Por último, el propio Dani manda un mensaje a sus compañeros: “Solo les pido que hagamos lo que sabemos hacer: jugar al fútbol. Muchas veces no se plasma en los resultados porque estamos teniendo una pizca de mala suerte. Si mantienes la cabeza alta, las cosas salen”.