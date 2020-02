InfoJobs ya ofrece la Secretaría Técnica de Abidal tras su polémica con Messi

Éric Abidal ha incendiado, aún más si cabe, el FC Barcelona con sus últimas declaraciones. Y no solo al club, sino también a Leo Messi, que salió a responder en sus redes sociales las acusaciones del Secretario Técnico del club a los jugadores por falta de trabajo, según informa el diario digital 20minutos.

En un intento de que Abidal a través de entrevistas a distintos medios aclarase y tranquilizase a los aficionados la situación tras el fracaso de este mercado de fichajes, la directiva de Bartomeu vuelve a pegarse un tiro en el pie.

Ahora, la dirección del Barcelona tiene dos opciones claras: o que el Presidente salga a ratificar a Abidal, o directamente despedirle tras dos ventanas de fichajes que parecen no llevar al club a ninguna parte. No solo por la falta de llegada de los jugadores necesarios, sino por la imagen de que el proyecto no va a ninguna parte.

Con la sensación de que Abidal está más fuera que dentro del club, el Barça tendrá que buscar otra persona que pueda hacerse cargo de la Secretaría Técnica. Eso mismo ha pensado el portal InfoJobs, que en una jugada maestra de trolleo y marketing, ha publicado en su Twitter una oferta para ocupar dicho cargo, que quedaría libre con la salida del francés.