El Ayuntamiento de Salamanca reconoce financiar parte de las obras de remodelación del estadio Helmántico

Las obras de remodelación del estadio Helmántico de cara a albergar la Supercopa de España de fútbol femenino que empieza este miércoles y termina el domingo cuentan con financiación del Ayuntamiento de Salamanca.

En una rueda de prensa conjunta ofrecida por Daniel Llanos (portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca) y Fernando Castaño (portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el consistorio charro), el primero ha respondido afirmativamente a la pregunta de SALAMANCA24HORAS sobre si el Ayuntamiento de Salamanca está costeando la citada intervención.

“Esta Supercopa es un hito para la ciudad y estamos encantados de acogerla. El Ayuntamiento de Salamanca colabora dentro de los acuerdos que mantiene con la Real Federación Española de Fútbol y con los equipos. El consistorio cubre el coste del material porque la adecuación del entorno le corresponde. Básicamente, hemos detectado necesidades a cubrir, pero la inversión interior corresponde a los propietarios del estadio. Prestamos asistencia y nuestro gasto es mínimo", ha explicado Llanos sin detallar cuánta cantidad aporta el consistorio charro.

Ante estas palabras, Castaño ha añadido que Ciudadanos se mostró a favor de la compra consistorial del estadio Helmántico: “Lo propusimos capitaneados por Alejandro González Bueno porque lo considerábamos idóneo. El partido de Ciudadanos de Villares de la Reina, donde está el recinto, se unió a esta iniciativa. Fuimos los únicos que quisimos que pasara a titularidad municipal. También es cierto que tuvimos dudas porque no es lo mismo encontrar un espacio a buen precio que mantenerlo, pues, además, pertenece a otro término municipal. Eso sí, a toro pasado, no nos lamentamos por el error de no haberlo conseguido y eso que teníamos en contra de nuestra idea a quienes ahora muestran la opción contraria”.